Si terrà lunedì l’incontro dei tecnici del settore giovanile con mister Antonio Galasso

Riprende l’attività di crescita e rinnovamento professionale del settore giovanile della Promosport Lamezia. Dando seguito alle riunioni tecniche mensili già svolte insieme a tutti i tecnici del settore giovanile coordinate dal direttore tecnico Alessandro Vinci insieme a mister Ernesto Gabriele, lunedì alle 15:30 farà visita alla scuola calcio mister Antonio Galasso, istruttore del Centro Tecnico Nazionale di Coverciano, già programmata il 24 novembre e rinviata per le note vicissitudini legate al Covid.

L’incontro, che si terrà presso lo stadio Riga, è un prezioso appuntamento di formazione calcistica per i tecnici. Mister Galasso presenterà, infatti, una serie di lavori ed esercitazioni sul campo stimolando riflessioni sui metodi proposti per incentivare la crescita tecnica e non solo dei ragazzi. La giornata si concluderà con un incontro di analisi tecnica presso la sala multimediale GLS messa a disposizione dal Presidente Folino Raso.