Circolo lametino in A2 con la sciabola maschile a femminile

Si sono svolti a Piacenza i Campionati Italiani a Squadre nella specialità di Sciabola dove il circolo lametino ha partecipato nella Sciabola Femminile in serie A2 e nella Sciabola Maschile in serie B1.

La Squadra Femminile, composta da Alessandra Lucchino, Tarsitano Lorenza e Davoli Gloria ha vinto il primo assalto contro il Circolo Scherma Lecco per 45/24 per poi prendere l’incontro successivo, per accedere alle semifinali, contro il Dauno Foggia per 45/37. All’esordio in questa competizione la Davoli si è ben comportata e purtroppo nella fase finale dell’incontro non sono riuscite a capovolgere il risultato. Dopo questa fase si sono disputati gli assalti poter definire la classifica dal 5 al 9 posto. Le ragazze il primo incontro lo hanno vinto contro la compagine della Milleculure Napoli per 45/41 e poi nella finalina per il 5 posto hanno incontrato il Club Scherma San Severo vincendo per 45/42. Con questa vittoria, che risulta essere un ottimo risultato, le ragazze hanno confermato la rimanenza in serie A2.

La Squadre Maschile, composta da Pujia Angelo, Palmieri Ezio, Iannazzo David e Francesco Molinaro tutti all’esordio in questa competizione, ha visto vincere il primo assalto contro La Farnesiana, testa di serie numero 2 del tabellone , per 45/41 dopo un incontro a cardiopalma. Nel tabellone dei quarti ha vinto contro il BrianzaScherma per 45/31 accedendo così in semifinale. Conquistato questo traguardo l’assalto successivo per accedere in finale contro l’ Officina della Scherma li ha visti perdere per 45/31 dovuto anche a un piccolo infortunio muscolare all’atleta Palmieri. Nella finale per il 3/4 posto ancora una volta perdere contro Scherma Trani per 45/33, risultato valido per la promozione in A2.

Come accompagnatore delle squadre, il Maestro Costanzo Giuseppe risulta essere molto soddisfatto della prova disputata da entrambe le squadre, sicuro del fatto che ci sono tutti i presupposti per raggiungere la promozione in A1 per entrambe le squadre cine un risultato meritano.

Un grande riconoscimento sia per la squadra femminile che quella maschile, nonostante i sacrifici e le difficoltà di allenamento dovuto al fatto che ci si allena in un piccolo spazio al Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, ringraziando chi ospita e da la possibilità di portare avanti il circolo scherma e il nome del A.S.D. Circolo Scherma Lametino tra le più quotate società d’Italia.

Inoltre si fa presente che alla competizione erano presenti anche altri rappresentanti del Circolo e di Lamezia Terme convocati come Presidenti di Giuria (arbitri), Gianmarco Costanzo, Vincenzo Costanzo, Marco Muraca, Antongiulio Stella e Luigi Martilotti tutti tra i migliori arbitri italiani e internazionali.