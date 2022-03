BLE JUVECASERTA ACADEMY – BASKETBALL LAMEZIA 71-79

(23-18. 40-45, 61-58)

BLE JUVECASERTA ACADEMY: Markus 19, Cioppa 6, Kuvekalovic 12, De Ninno 11, Greco 5, Bagdonavicius 18, Pisapia, D’Aiello , Pagano, Miraglia .

Coach: D’Addio

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 2, Monier 10, Tartamella 7, Miscimarra, Sakellariou 23, Ferretti 5, Giampà G 7, Nicolo, Giampà F, Terreni 25.

Coach: Barilla.

Senza Romeo rimasto in Calabria, Tartamella provato solo prima della gara dopo l’infortunio di mercoledì, il Basketball Lamezia espugna il campo della capolista JuveCaserta (priva dell’infortunato del capitano Mastroianni) e si rialza dopo la sconfitta infrasettimanale subita al Palasparti ad opera del Rende.

Lamezia che parte bene trovando un doppio possesso di vantaggio, ma Caserta risponde presente nel ribadire punto su punto. Ospiti che gestiscono male gli ultimi possessi, e padroni di casa che vanno al primo intervallo avanti sul 23-18.

Due buone difese ma non altrettanti ribaltamenti di fronte costringono coach Bariella quasi subito ad inizio secondo quarto (25-20), con le fenici guidate da Sakellariou che trovano un primo sorpasso (29-30) con gioco fermato dalla panchina di casa.

Markus con 1 su 2 dai liberi chiude un parziale a sfavore di Caserta (30-36), la prima tripla della gara di Monier sigla il finale di parziale sul 40-45.

Lamezia prova ad alzare l’intensità in difesa, pagando però dazio a rimbalzo in più di un’occasione ed andando subito in bonus falli di squadra, con Caserta che ritrova la parità a quota 49 punti. Una conclusione dalla media distanza di De Ninno vale il 61-58 con cui si va all’ultimo riposo.

Sotto i due canestri è una battaglia continua tra Bagdonavicius e Terreni, tanti errori al tiro e la tripla di Sakellariou impatta a quota 69 a 3 minuti dalla fine. Ancora il giocatore di origine greca per le fenici dalla distanza allunga (69-74) a 116 secondi dal termine, con Caserta che non trova la via del canestro e perde per 71-79.