LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Miceli, Amendola, Tipaldi; Salandria, Corapi (14’st De Marco), Maimone; Bollino (29’st Da Dalt), Terranova (36’st Provazza), Umbaca (20’st Rusescu).

A disp: Gentile, Nallo, Tringali, Bezzon, Amenta.

All. Campilongo.

PORTICI (4-3-3): Schaeper (27’pt Zizzania); Scala (42’st Lauro), Silvestre, Riccio, Cirillo (35’st Piccolo); Carotenuto, Maranzino, Stallone; Filogamo, Castagna, Pisani (48’st Amato).

A disp: Guida, Parisi.

All. Sarnataro.

ARBITRO: Dorillo di Torino (assistenti Martinelli di Potenza e Rinaldi di Policoro).

RETI: 5’pt Terranova, 14’pt Maranzino, 45’pt Bollino, 6’st Silvestre, 16’st Miceli

NOTE: spettatori 800 circa.

Ammoniti: Salandria, Scala, De Marco, Da Dalt

Angoli: 7-6. Rec: 4’pt, 4’st

Ritorno in campo con vittoria per il Lamezia Terme, che supera 3-2 un giovane e volenteroso Portici nella ventinovesima giornata del campionato di serie D.

Una gara che i gialloblu non hanno chiuso per tempo, complice anche qualche amnesia difensiva di troppo.

PRIMO TEMPO

0′ ospiti con 17 elementi in distinta, tutti o quasi nati dopo l’anno 2000. Coppia centrale difensiva di emergenza per il Lamezia

3′ Filogamo ci prova da fuori area, palla a lato

4′ Lai si salva in angolo su tiro cross di Pisani

5′ Terranova taglia bene tra i difensori e supera il portiere in uscita servito al meglio da Bollino che bene si era liberato a centrocampo

11′ problemi nel controllo e tiro fuori area per Umbaca che calcia in curva Nord

13′ ripartenza pericolosa per i padroni di casa, Maimone servito da Umbaca si fa chiudere in angolo

14′ punizione in area su controllo di Lai con le mani su un pallone reputato come retropassaggio di Tipaldi. Dai 13 metri Maranzino trova il pareggio piazzando il pallone sul palo alla destra del portiere sfruttando il movimento della barriera

20′ gioco fermo per alcuni minuti per soccorrere Schaeper rimasto stordito dopo uno scontro di gioco con un compagno. Dopo 6 minuti lo stesso è costretto a chiamare il cambio

31′ mentre inizia a piovere leggermente ed il portiere ospite viene trasportato in ospedale per accertamenti, Miliziano cerca il cross teso su cui Bollino ed Umbaca non arrivano

34′ Silvestre di testa svetta bene ma non inquadra la porta

38′ Castagna cerca la conclusione da fuori area che si rivela poco insidiosa

39′ Pisani gira poco dentro l’area, pallone che sorvola la traversa

45′ padroni di casa che tornano in vantaggio: cross di Umbaca dal fondo per il colpo di testa di Terranova, Zizzania respinge sulla linea e Bollino ribadisce in rete la palla vagante

SECONDO TEMPO

0′ intervallo con intermezzo musicale a favore della pace

5′ pareggio del Portici con un pallone arrivato da calcio d’angolo che in mischia trova la deviazione vincente di Silvestre con la complicità della traversa

16′ percussione di Maimone sulla destra che trova smarcato sul palo opposto Miceli, libero di controllare e depositare in rete il nuovo vantaggio gialloblu

30′ cross di Da Dalt che prende una traiettoria a rientrare pericolosa, palla di poco sopra la traversa