Tre punti in più in classifica ma non piena soddisfazione per mister Campilongo dopo la vittoria del Lamezia Terme contro Portici: «salvo solo il risultato, ho visto impegno per cercare la vittoria ma non abbiamo fatto una bella prestazione. Abbiamo regalato due gol, nonostante avessimo iniziato nei 20 minuti con il giusto atteggiamento. Il Portici ci ha messo in difficoltà con le proprie caratteristiche, buon palleggio ed inserimenti tra le linee».

Una prestazione gialloblu non continua che il tecnico spiega in questi termini: «dopo non aver giocato per qualche domenica avevamo meno ritmo partita, ci siamo trovati poi in emergenza difensiva ma ho poco da recriminare sulla prova di Amendola e Miceli. Abbiamo avuto difficoltà nell’accorciare ed aggredire con i nostri tempi, ancora una volta poi non abbiamo avuto quanto ci aspettavamo dai cambi, forse Da Dalt ha dato un cambio di passo».

Merito anche degli avversari: «il loro 4-3-1-2 ci imponeva di stare più stretti in difesa ed anche a centrocampo non abbiamo trovato subito le giuste misure. Non a caso abbiamo cambiato il fronte offensivo perché gli attaccanti avevano speso tanto».

Mercoledì si torna nuovamente in campo sul manto erboso del “Guido D’Ippolito”, partita che potrebbe avere un copione simile a quello odierno secondo Campilongo: «il Paternò non avrà assilli di classifica, ma di certo non ha perso la qualità che aveva dimostrato fino ad oggi ed entrambe non abbiamo molto tempo per recuperare e preparare la gara».

In ottica classifica rinviata la gara dell’Acireale, vincente la Cavese, si può sorridere per il pareggio della capolista Gelbison: «abbiamo accorciato sulla Gelbison, noi dal nostro non dobbiamo arrivare alla fine rimproverancodi nulla. Fino all’ultima giornata dobbiamo giocarci le nostre possibilità. Il destino è quello che in primis spetta a noi vincere, poi vedere che risultati arrivano dagli altri campi anche alla luce di un calendario che prevede anche recuperi ed impegni ravvicinati».

Nel breve periodo intanto, per un Sirignano che tornerà dal turno di squalifica, si dovrà fare ancora a meno di Sabatino (out per 20 giorni, domani risonanaza magnetica per valutare la realtà entità dell’infortunio) ed altri esami per Haberkon in merito al fastidio al ginocchio.