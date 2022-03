I complimenti del sindaco Paolo Mascaro a nome dell’Amministrazione Comunale alla Promosport

Felicitazioni da parte del sindaco Paolo Mascaro a nome dell’Amministrazione Comunale alla Promosport che ha conquistato matematicamente la promozione nel campionato di calcio di Eccellenza calabrese.

«Un traguardo importante che si coniuga alla grande passione ed allo spirito di sacrificio di valenti atleti capaci di conseguirlo grazie al loro impegno ed entusiasmo», dichiara Mascaro, «al mister Morelli rivolgo un plauso tecnico ed umano per aver, con umiltà ma con grande fermezza, guidato la squadra verso un risultato che riempie di legittima soddisfazione l’intera Città. Alla Promosport auguro di continuare il percorso con lo spirito di positivo entusiasmo che ne ha sempre contraddistinto l’identità, certo che dirigenza, staff tecnico e tifosi sapranno continuare ad esserne piena espressione».

Per il primo cittadino «il calcio, nobile sport che fa battere il cuore e tremare le gambe, è caratterizzato da gioie e dolori, da vittorie e sconfitte, ma da sempre e per sempre dovrà caratterizzarsi per quei valori universalmente condivisi, quali lealtà e sana competizione, che trovano nel campo da gioco perfetta metafora di vita, rimarcando la necessità di vivere in squadra, di cooperare per il bene comune e di agire, in tribuna, in campo o in panchina, per la vittoria di un “noi” che è società sportiva, città, comunità. In bocca al lupo a tutti gli atleti per il prosieguo del campionato, augurando di continuare con la medesima tenacia che li ha visti sino ad oggi protagonisti ricordando loro, che, come diceva Albert Einstein, bisogna sforzarsi di non avere solo successo ma piuttosto di essere di valore».