Nei 100 rana ragazzi 2008 primo posto pari merito per Gianluca Pittelli dell’Arvalia Nuoto Lamezia

Prima sessione per la sezione maschile dei Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca corta.

Cade un record della manifestazione e in una delle gare più attese. Lo stabilisce il veneto Francesco Ceolin nei 50 stile libero ragazzi 2008, eguagliando il 23”90 siglato dal bolognese Giovanni Izzo nel 2012. Il 13enne di veronese – tesserato per Team Verona – toglie cinquantuno centesimi al primato personale, limando il 24”41 nuotato proprio a Verona lo scorso 30 gennaio; sul podio, insieme al velocista scaligero, Michele Funiciello (Time Limit) e Alessio Mustaccioli (Sport 2000 Lucera), rispettivamente secondo e terzo con il personale in 24”14 (24”54) e 24”37 (24”92). “Ho sempre sognato questo record e di poter calcare certi palcoscenici – sottolinea Ceolin – Forse potevo limare qualche centesimo. Dedico questo successo alla mia Tata che mi ha sempre sostenuto nei momenti di difficoltà, e ovviamente alla mia famiglia”.

Sempre nei 50 stile ma tra i cadetti, in due per la prima volta sotto i 22” per una gran battaglia in acqua. Il più veloce è il vicentino Paolo Conte Bonin – tesserato per Team Veneto, ma allenato al Centro Federale di Ostia dal tecnico federale Claudio Rossetto – che vince in 21”82 (prec.22”58), quattro centesimi meglio del romano Luca Serio – seguito da Domenico Tagliente e tesserato per Canottieri Tevere Remo – secondo con un ottimo 21”86 (precedente 22”17).

Nei 100 rana ragazzi 2007 si scopre il talento dell’abruzzese Lorenzo Fuschini che si impone, scendendo per la prima volta in carriera sotto l’1’04. Il 15enne di Avezzano – tesserato per Centro Nuoto Cepagatti e allenata da Mattia Trignani e Luca Fasoli – tocca in 1’02”99, cancellando l’1’04”10 registrato novanta quarantacinque giorni fa proprio ad Avezzano; con lui sul podio, entrambi sotto il personale, Denis Fagnini (NS Emilia) in 1’03”38 e il bulgaro della Time Limit Kristian Plamen Miletiev in 1’05”25; tra gli juniores 2004 sorprende, ma non troppo, il padrone di casa Alex Sabattani che vola in 59”11 a meno di un secondo dal record della manifestazione di Nicolò Martinenghi (58”21). Il 18enne romagnolo – tesserato per Imolanuoto, seguito da Alex Gagliani e Cesare Casella e che studia sulle orme di Fabio Scozzoli, Martina Carraro e Simone Cerasuolo – toglie oltre un secondo al primato personale (prec. 1’00”26 dello scorso ottobre) e sale dal sessantaduesimo al ventiseiesimo posto tra i performer italiani; alle sue spalle un ottimo Federico Pizzardi (Team Veneto) con la seconda prestazione personale di sempre in 59”73 e Leonardo Peluso (NC Azzurra 91) terzo con il suo miglior crono in 1’00”38 (prec. 1’00”72).

Nei 100 rana ragazzi 2008 primo posto per Daniele Cannavacciuolo (Olimpia Sport Village) 1’05”48 pp (precedente 1’07”81 del 16/01/2022 a Grosseto) e Gianluca Pittelli (Arvalia Nuoto Lamezia) 1’05”48 pp (precedente 1’08”08 del 12/03/2022 a Squillace), terzo Gabriele Albertin (Heaven Due) 1’06”63 pp (precedente 1’08”82 del 05/12/2021 a Roma)