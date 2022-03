Terza vittoria in altrettante gare per la Promosport Women

Vibonese-Promosport 0-1

Vibonese: Giamba, Sartor (36’ st Giannini A.), Calabrese, Boragina (26’ st Barone), Crispino, Castagna, Misyur, Piperno, Grillo (45’ st Giannini G.), Sorrentino, La Malfa. A disposizione: Palumbo. Allenatore: Lico

Promosport Women: Bajraktari, De Leonardo, Di Cello, Stranieri, Mancuso, Criseo, Tibullo (34’ st De Marco), Cardamone, Surace (1’ st Meduri), Gattuso, Colonna (47’st Farrel). A disposizione: Gigliotti, Falvo, Miceli. Allenatore: Crupi

Marcatrice: 6’ Gattuso

Ammonite: Palumbo (V), Gattuso e Cardamone (P)

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza Femminile la Promosport di mister Giovanni Crupi si impone per 1-0 in casa della Vibonese. Decide l’incontro una rete di Gattuso nel primo tempo, con le biancoazzurre a proseguire a punteggio pieno in classifica.

Il commento di mister Giovanni Crupi: “Il Calcio ci ha insegnato che ogni partita ha una storia a sé, se poi ci metti infortuni e altre problematiche capisci quanto questo sport sia meraviglioso. Oggi abbiamo avute molto possesso palla e tantissime occasioni per chiudere la partita ma abbiamo anche rischiato di pareggiare. Complimenti alla Vibonese per l’accoglienza che ci ha riservato, e soprattutto perché non ha mollato mai. Da parte nostra sono contento che la squadra abbia reagito e fatto tesoro di quei momenti no che il calcio ti offre. Archiviata anche questa testa alla prossima sfida”