Un oro ed un bronzo per Gianluca Pittelli ai “Criteria nazionali giovanili”

Gianluca Pittelli, atleta crotonese classe 2008, è riuscito a meritare la medaglia d’oro dei “Criteria nazionali giovanili” conquistando il primo posto nei 100 rana, con 1’05.48.

Dopo il trionfo mattutino, una nuova soddisfazione è arrivata anche nel pomeriggio per l’Arvalia Nuoto Lamezia, grazie al bronzo di Pittelli nei 200 misti con 2’14.13.

Solo qualche giorno fa mister Massimo Borracci aveva definito “un risultato storico” la notizia che Gianluca Pittelli, Martina Maglia, Gabriele Muggeri, Leonardo Grasso e Angelo Talarico sarebbero approdati ai campionati italiani di Riccione.

«Tutti i sacrifici fatti da Gianluca sono stati ripagati e per me è stato come tornare indietro nel tempo. Non mi sarei mai aspettato di poter partecipare nuovamente agli italiani, invece oggi è arrivata la soddisfazione più grande. Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi», ha detto mister Borracci.

E a condividere con lui la fierezza e l’emozione sono anche il suo vice, mister Francesco Strangis, e i vertici della società che gestisce la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, orgogliosi di questi giovanissimi atleti che continueranno a esibirsi nello Stadio del Nuoto di Riccione nei prossimi giorni per tentare altre conquiste.