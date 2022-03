I 20 convocati del Sambiase per la gara di domani contro il Parghelia

Sono 20 i giallorossi convocati da mister Paolo Gallo per la sfida contro il Parghelia in programma domani, mercoledì 30 marzo, alle 15.30 presso lo stadio “Gianni Renda”, gara valida per il recupero del 19° turno nel torneo di Prima Categoria girone C.

Ecco la lista completa:

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Chirico, Cincotta, Miletta, Perri, Vasile

Centrocampisti: Diop, Fortuna, Liparota, Marrello, Michienzi, Tallari

Attaccanti: Angotti, Jarju, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà