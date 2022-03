A circa 72 ore dalla vittoria contro il Portici nuovamente in scena al “Guido D’Ippolito” l’Fc Lamezia Terme, ospitando domani pomeriggio il Paternò.

«Le insidie sono quelle di questo campionato, per entrambe sarà la seconda sfida in 3 giorni e bisogna vedere cosa è rimasto nelle gambe e nella testa dei giocatori a pochi giorni dall’impegno precedente» valuta mister Campilongo, «bisogna recuperare chi ha giocato domenica, verificarne la tenuta, nello scorso turno a noi sono mancate le distanze dopo 2 domeniche senza calcio giocato. Loro hanno diversi giocatori esperti, stanno facendo un buon campionato e rimane una partita da affrontare con intensità e cattiveria per trovare i 3 punti che devono essere l’unico obiettivo».

Tra gare da recuperare per Cavese ed Acireale, ed anche il turno di riposo per i campani, la compagine gialloblu si trova a 6 punti dalla capolista Gelbison nella lotta per la promozione che però dipenderà ormai non solo dal rendimento di Umbaca e compagni quanto principalmente da eventuali passi falsi di chi precede.

Su tale aspetto anche dopo i 2 punti recuperati alla capolista domenica, non cambia il punto di vista di Campilongo: «abbiamo sempre pensato al nostro cammino, se le altre rallentano noi ci riavviciniamo e quindi lo spirito potrebbe essere diverso. Dobbiamo prima pensare a fare bene noi, vincendo noi dovremmo vedere poi solo dopo che cosa avrà comportato dati i risultati delle altre avversarie».

Rispetto a domenica ritorna in difesa Sirignano dopo il turno di squalifica, ancora out per infortunio Sabatino ed Haberkon. Fuori dai 20 convocati anche Magnativa, Nallo, Bernardi, Bezzon.