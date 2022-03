Gara dai due volti per il Lamezia Terme contro il Paternò, con un primo tempo chiuso sotto nel punteggio e con pochi squilli offensivi, e ripresa dal cambio di passo deciso che vale i 3 punti ma che porta anche 3 infortuni in casa gialloblu.

In sala stampa mister Campilongo inizia però contestando qualche commento poco gradito all’allenatore, espresso però non dai giornalisti lametini, sull’uso dei giocatori o la loro resa in campo: «ho un rapporto ottimo con tutti i giocatori, ogni scelta che ho effettuato è stata prima spiegata ad ognuno, quindi non mi sono piaciuti diversi commenti letti in giro da chi è lontano da questo gruppo. Si è tutti uniti verso un unico obiettivo, le esultanze finali dimostrano che non ci sono rotture nello spogliatoio».

Gara decisa nella ripresa, con il tecnico che si dimostra più che soddisfatto dalla prova dei gialloblu: «nel secondo tempo non c’è stata partita, abbiamo avuto troppe occasioni non concretizzate ma abbiamo giocato come se fossimo il Manchester City. Merito di chi è subentrato? I cambi si fanno per far rifiatare qualcuno ma anche per correggere situazioni di gioco, ma non è una vittoria dei singoli quanto del gruppo».

Sui 5 cambi effettuati, 3 sono stati obbligati per infortuni, ma a dare la scossa sono stati proprio quelli tattici con Salandria ed Umbaca. «Nella ripresa abbiamo avuto la meglio su tutti i fronti, non ho aggettivi su come la squadra si sta esprimendo in questa fase in cui stiamo avendo per altro diverse defezioni» ammette Campilongo, anche se è stata un’altra gara in cui i gialloblu sono andati sotto nel punteggio: «farei a meno di dover prendere gol prima di avere una reazione e dover rimontare. Abbiamo come squadra capacità e carattere, ma la forza deve essere anche quella di sapere fare di necessità virtù».

Primo tempo con due legni colpiti ma anche distanze non trovate o seconde palle non vinte, aspetto già visto anche domenica contro il Portici, Campilongo evidenzia però in primis le qualità dell’avversario: «sapevamo che il Paternò avrebbe accorciato dietro puntando sulle ripartenze, abbiamo indugiato troppo su palloni a voler scavalcare favorendo il gioco dei loro centrali difensivi. Quando abbiamo provato a giocare più palle a terra, sfruttando le imbucate e trovato migliori chiusure e misure, la partita è cambiata».

Dato il pareggio dell’Acireale e la sconfitta della Cavese, Lamezia Terme che si rilancia quanto meno per il secondo posto, con le reali chance promozione legate ai propri ed altrui scontri diretti (domenica in programma Cavese – Gelbison). Il tecnico invita però a non tenere in conto degli attuali risultati: «non guardiamo alla Cavese o alla Gelibison, dobbiamo andare sulla nostra strada e faremo i conti alla fine del campionato». Nel frattempo la Gelbison rimane in testa con 64 punti, Cavese dietro a 59 (con una gara da recuperare ed un turno di riposo da osservare), Lamezia Terme 58, Acireale 54 (due gare da recuperare).

Out Sabatino e Miceli, con altri elementi non al meglio tra problemi muscolari o di influenza, uomini contati in vista del prossimo impegno, ovvero la trasferta di Aversa in cui si andrà in campo già domenica. «Ci serve trovare in alcuni frangenti maggiore rapidità, alcuni elementi sono più macchinosi e non entrano subito nella gara» spiega Campilongo, precisando che «non ho altri difensori per poter cambiare modulo o variare molto».