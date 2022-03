SAMBIASE-PARGHELIA 2-1

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Fortuna, Vasile, Miletta; Perri (42’ st Cincotta), Diop, Michienzi, Angotti (21’ st Varrà); Liparota, Marrello (11’ Russo); Scarpino (41’ st Jarju). A disposizione: De Sibio, Chirico, Anello, Tallari. Allenatore: Paolo Gallo

Parghelia: Bombai, Araco A., Araco S., Pugliese (17’ st Simonelli), Porcelli, Mazza, Filardo (31’ st Raffaele), Simonetti, Tamburro, Contartese (31’ st La Rosa), Fanelli. A disposizione: Cannitello, Mandaglio, Dascoli, Ceravolo, Staropoli. Allenatore: Barbieri

Arbitro: Aldo D’Auria di Vibo Valentia

Marcatori: 30’pt Scarpino, 30’ st Scarpino, 47’ st Fanelli (P)

Ammoniti: Filardo (P), Simonetti (P), Diop (S), Vasile (S), Fortuna (S)

Espulsi: Araco S. (P), Varrà (S). Espulso anche l’allenatore del Parghelia Barbieri

Una doppietta di Scarpino decide la sfida tra Sambiase e Parghelia valida per il recupero del 19° turno nel girone C di Prima Categoria. Giallorossi che sbloccano la gara al 30’ con Scarpino che corregge in rete il cross dalla sinistra di Russo. Nella ripresa, sempre al 30’ il raddoppio ancora del numero 9 sulla ribattuta del portiere dopo una punizione di Liparota. Nel recupero arriva la rete di Fanelli su punizione che accorcia le distanze per il Parghelia.

Giallorossi che così si trovano al secondo posto a 3 punti dalla capolista Bivongi, al netto di riposi e recuperi delle gare la lotta in testa è viva.

Gli uomini di Gallo sono al nono risultato utile consecutivo, per la soddisfazione del tecnico: “finalmente siamo tornati a giocare nel nostro stadio davanti al nostro pubblico. I ragazzi, a parte i primi 10 minuti, per il resto della gara hanno condotta la partita in modo esemplare da parti di tutti. Dispiace aver dovuto sostituire dopo pochi minuti Marrello, cosa che ci ha costretti a cambiare assetto tattico anche se l’ingresso di Russo è stato determinante. Questo deve essere un esempio per tutta la squadra, chi entra deve sempre avere in testa l’obiettivo comune. Continuiamo la nostra serie utile con in testa già stasera la gara di Nicotera con il solito obiettivo di portare a casa i tre punti e continuare il nostro percorso guardando esclusivamente in casa nostra. Colgo l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Pilieci che dovrà sottoporsi ad intervento e voglio dedicare la vittoria al nostro Checco Vasile e a mia figlia che oggi compiono gli anni”.