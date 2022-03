LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Miceli (28’st Amendola), Sirignano, Tipaldi (1’st Amenta); Tringali, Corapi (12’st Salandria), Maimone; Bollino, Terranova (38’pt Rusescu), Da Dalt (12’st Umbaca).

A disp: Gentile, De Marco, Schimmenti, Provazza.

All. Campilongo.

PATERNO’ (4-3-3): Lo Faro; Dama, Scoppetta (46’st Cutruneo), Bontempo, Mangiameli (40’st Guarnera); Cangemi (26’st Puglisi), Basualdo, Sibide (35’st Castorina); Mascari (28’st Foderaro), Rizzo, La Piana.

A disp: Latella, Viaggio, Di Bella, Zappalà.

All. Torrisi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (assistenti Massari di Molfetta e Alessandrino di Bari).

RETI: 20’pt La Piana, 17’st Miceli, 31’st Maimone

NOTE: spettatori 700 circa (una decina ospite). Espulso al 34’st La Piana per doppia ammonizione

Ammoniti: Scoppetta, Tipaldi, Cangemi, Dama, Sibide, Amendola, Basualdo

Angoli: 6-3. Rec: 2’pt, 6’st

Vittoria in rimonta per il Lamezia Terme che cambia marcia nella ripresa contro il Paternò.

Nel secondo tempo decisivo il doppio ingresso di Umbaca e Salandria per mutare l’andamento della gara, con Bollino sugli scudi. Ospiti in 10 negli ultimi 10 minuti, padroni di casa con situazione infortuni in aumento.

PRIMO TEMPO

0′ Lamezia con 3 cambi rispetto alla gara di domenica (Sirignano, Tringali e Da Dalt titolari, Amendola, Salandria ed Umbaca in panchina), negli ospiti due variazioni con il lametino Foderaro parte tra le riserve

4′ siciliani che partono bene guadagnando due calci d’angolo, sul secondo battuto da Rizzo il colpo di testa di Scoppetta si spegne in curva sud

10′ tentativo da fuori area di Bollino che scheggia il palo alla destra di Lo Faro

13′ Corapi su punizione centra il palo, palla che rimane a disposizione ma la difesa ospite sbroglia in corner con il guardialinee a segnalare fuorigioco di un giocatore di casa sulla ribattuta

16′ cross di Da Dalt su cui l’uscita del portiere sporca la traiettoria, Bollino cerca la girata volante che non ha fortuna

20′ Paternò in vantaggio con 3 tocchi: Rizzo riceve palla sulla trequarti direttamente dalla difesa, cross sul palo lontano per La Piana che di testa impatta in rete sorprendendo Lai e Tipaldi

24′ Rizzo vince un rimpalla entrando in area ma conclude sopra l’incrocio

30′ La Piana crossa, Cangemi prova la girata di testa di poco alta

32′ Sibide prova la conclusione ma Lai è attento in presa alta

34′ punizione di DA Dal centrale, Lo Faro controlla in due tempi

38′ Terranova accusa un problema muscolare, cambio con Rusescu

SECONDO TEMPO

1′ Amenta per Tipaldi, uscito malconcio a fine primo tempo, per il Lamezia Terme

8′ Bollino si libera sul fondo, trova sul palo lontano Tringali che di testa non trova la rete per l’opposizione di un avversario, con Da Dalt poi chiuso a sua volta a pochi passi dalla rete

16′ Tringali ruba palla al difensore in uscita, palla che arriva a Rusescu il cui tiro supera Lo Faro ma viene salvato sulla linea da un difensore. Ne seguono due calci d’angolo sul cui secondo Miceli trova la deviazione vincente su assist di Umbaca

20′ Lo Faro decisivo in volo a salvare sul tentativo di Maimone

28′ Miceli esce in barella, quinto cambio per il Lamezia con l’ingresso di Amendola, Sul versante ospite ingresso in campo per Foderaro

31′ Lamezia Terme che ribalta con Maimone, libero da marcature e trovato sul palo lontano da Bollino. In soffondo la sirena dell’ambulanza che porta Miceli in ospedale

34′ La Piana commette fallo su Miliziano, secondo giallo della gara e rientro negli spogliatoi anticipato

39′ Foderaro perde la coordinazione al momento della conclusione, Puglisi calcia sopra la traversa la palla vagante

43′ Bollino spezza il raddoppio, serve sulla corsa Maimone che sbaglia tutto in area

44′ cambio di passo di Umbaca, diagonale che si spegne di poco a lato

46′ Paternò che prova a sbilanciarsi, inserendo un elemento più offensivo ma classe 2006

51′ Umbaca si invola da solo davanti al portiere ma una volta superato si fa fermare sulla linea da un difensore