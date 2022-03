Domenica in diretta su Sportitalia la gara tra Real Agro Aversa e Lamezia Terme

La gara tra Real Agro Aversa e Lamezia Terme, valevole per la 31^ giornata del Girone I di Serie D, in programma domenica allo stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa, sarà trasmessa in diretta nazionale su Sportitalia (visibile sul canale 60).

Ai tifosi del Lamezia Terme è stata riservata la tribuna coperta, mentre i supporters aversani andranno nella Tribuna Romaniello. Il costo del tagliando per accedere all’impianto è di 10 euro + diritti di prevendita. Per i tifosi del Real Agro Aversa è valida l’iniziativa attraverso la quale acquistando un biglietto della partita, si verrà omaggiati di un secondo tagliando.