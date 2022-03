Raffaele Lamezia Pallavolo pronta a far allenare gratuitamente under 12 in fuga dall’Ucraina

La Federazione Italiana Pallavolo, a seguito dell’emergenza umanitaria causata dalla guerra in corso in Ucraina e dal conseguente esodo dei profughi in fuga dai territori del conflitto, ha dato la possibilità alle Associazioni sportive ad essa affiliate di tesserare bambini stranieri, profughi di guerra, al fine di svolgere gratuitamente un’attività sportiva e sociale.

L’associazione sportiva dilettantistica denominata ASD Next Atlas, maggiormente riconosciuta come Raffaele Lamezia Pallavolo, ha aderito all’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e si rende disponibile ad accogliere e tesserare i bambini provenienti dall’Ucraina, nonchè da altri territori a rischio sociale, presenti nel territorio comunale, per consentire ai bambini lo svolgimento gratuito di attività sportiva e sociale.

L’iniziativa è rivolta al momento solo ai ragazzi e alle ragazze under 12 anni. Gli interessati potranno rivolgersi direttamente o mediante un delegato agli Uffici del Settore Servizi alla Persona, previo appuntamento da concordare al numero 0968207389 oppure a mezzo mail all’indirizzo g.ferraro@comune.lamezia-terme.cz.it.