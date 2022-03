Stabilite le date di recupero delle gare interne di Vigor 1919 e Sambiase non disputate nel fine settimana per casi Covid-19

Stabilite le date di recupero delle gare interne di Vigor 1919 e Sambiase non disputate lo scorso fine settimana per casi Covid-19.

I biancoverdi ospiteranno il Città di Guardavalle il 20 aprile alle 15.30, una settimana dopo turno casalingo per il Sambiase che giocherà contro il Chiaravalle.

Nel campionato di Eccellenza femminile non scenderà in campo domenica la Promosport, data l’esclusione dal torneo del Boca Nuova Melito che sarebbe stata l’avversaria in calendario. Si scende così a 5 concorrenti.