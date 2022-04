Casi positivi nel gruppo squadra, rinviata la trasferta del Lamezia Terme ad Aversa

La società Lamezia Terme comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Per tale ragione la partita Real Aversa-Lamezia Terme è rinviata al 20 aprile alle 15.

La trasferta in Campania sarebbe stata anche l’occasione per vedere i gialloblu in diretta su Sportitalia, ma l’altra faccia della medaglia è la situazione emergenziale tra influenza, Covid ed infortuni che la squadra gialloblu stava affrontando dal punto di vista numerico, specie alla terza gara in 7 giorni da dover affrontare.

Prossimo impegno il 10 aprile nuovamente al “D’Ippolito” contro il Città di Sant’Agata, per poi il 14 andare a Cava dei Tirreni per lo scontro diretto contro la Cavese, il 20 ad Aversa ed il 24 ospitare il Cittanova, il 27 trasferta ad Acireale, 1 maggio impegno casalingo con il Trapani. Sei impegni racchiusi in 21 giorni.