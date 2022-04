“Avviso pubblico sport contro le discriminazioni occasione per la nostra città”

«È stato pubblicato nei giorni scorsi dal Dipartimento per lo sport l’avviso pubblico rivolto alle associazioni e alle società sportivo-dilettantistiche per finanziare attività e progetti orientati a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di contrasto al razzismo e a tutte le discriminazioni e di promozione della coesione sociale. È un’occasione importante per le tante realtà sportive della nostra città, impegnate già da anni in progetti di spessore in cui l’attività sportiva assolve pienamente alla sua naturale vocazione di educare i più giovani al rispetto degli altri e delle regole, ed è un’opportunità unica per tutta la città» valuta Pietro Ammendola, esponente “Lamezia Bene Comune” e componente consulta comunale per lo sport.

«Accanto all’avvio di attività sportive e formative sul territorio, una delle azioni dei progetti dovrà svolgersi nel contesto della Settimana dello Sport, della Settimana contro il razzismo, della giornata nazionale e internazionale dello sport, eventi di respiro nazionale con un messaggio etico di grande rilevanza, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo attraversando, con i nostri ragazzi che oltre a venire fuori da due anni di sospensione della vita sociale, sono costretti ad assorbire quotidianamente immagini di guerra e di tensione. Un aspetto importante dei progetti dovrà essere la collaborazione con le istituzioni, le scuole e le realtà del territorio» aggiunge Ammendola.

Si conclude ribadendo che «i tempi di partecipazione al bando da parte delle associazioni e società sono strettissimi: il termine ultimo è il prossimo 29 aprile. Come movimento “Lamezia Bene Comune”, sollecitiamo l’assessore allo sport a convocare un incontro insieme alla Consulta comunale per lo sport e alle realtà sportive della città interessate, visto l’aspetto di collaborazione e rete sottolineato nel bando, perché Lamezia possa cogliere anche questa opportunità di alto valore etico e con importanti ricadute sul piano sociale, educativo ed economico. Dopo due anni in cui i nostri ragazzi sono stati costretti a privarsi dell’attività sportiva a causa dell’emergenza storica e in una fase storica drammatica, attraverso lo sport abbiamo l’occasione di lanciare messaggi di tolleranza, rispetto e abbattimento delle barriere per costruire una società migliore».