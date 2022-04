“Speriamo che i lametini possano venire in molti a sostenerci in questo finale di regular season”

Torna in casa, finalmente al 100% della capienza, il Basketball Lamezia, che dopo la sconfitta contro il Rende del 23 marzo ha trovato 2 vittorie importanti verso la corsa alla vetta della classifica nel corso della settimana: di prestigio quella in casa della capolista Caserta domenica, in crescendo quella 3 giorni dopo in casa del Roccarainola.

«Sono state due partite intense, belle da vincere fuori casa. Sul campo di Caserta è stato speciale, una squadra ed una società che sono abituati ad altri campionati, Roccarainola poteva essere insidiosa ed infatti nel primo quarto abbiamo subito 27 punti ma abbiamo giocato decisamente bene in tutti e 4 i quarti, negli ultimi 3 siamo stati ancora più decisi per portare a casa la vittoria» commenta coach Barilla.

Domani nuovo impegno, alle 18 al Palasparti, contro i giovani dell’Sant’Antimo. «Partita da affrontare con le giuste attenzioni, è una squadra giovane ma con ragazzi cresciuti molto durante questa stagione e molti si allenano e giocano con la compagine di riferimento in serie B», rammenta il tecnico dei gialloblu, «verranno qui alla ricerca di punti perché sono in piena corsa per la propria salvezza. Possono giocarsi o un migliore piazzamento play out o anche uscire proprio dalla lotta per non retrocedere».

Secondo Barilla «ogni partita affronteremo avversari con grandi motivazioni, starà a noi dimostrare di averne di più», ed in tal senso prezioso potrebbe essere anche l’apporto del pubblico. Tra Covid negli ultimi due anni, e prima la ripartenza dalla serie C post serie B non potuta disputare a Lamezia Terme per via dei problemi agli impianti sportivi, domani si potrà nuovamente accedere al Palasparti senza limitazioni di capienza. «Una notizia di normalità per tutti i palazzetti di Italia, mi aspetto di vedere un po’ più di gente del solito, sono sicuro che come avvenuto in questi mesi chi verrà farà sentire la propria intensità e supporto alla squadra» auspica il coach delle fenici, «nella stagione attuale anche con un centinaio di spettatori non ci è mancato il calore, ora speriamo che i lametini possano venire in molti a sostenerci in questo finale di regular season».