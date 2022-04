Dal 22 al 31 marzo, bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta la regione e da fuori si sono confrontati nella tappa di Lamezia Terme della diciassettesima edizione del Circuito Nazionale “Trofeo Tennis Kinder Joy of moving 2022” programmata in due settimane separate e organizzata dalla SSD Viola Tennis & Sports sui campi in sintetico della Marinella.

La società tennistica lametina si dimostra protagonista per quanto riguarda l’attività giovanile ottenendo ottimi piazzamenti nelle varie categorie, in particolare raggiungendo il primo e il secondo posto nella categoria U9 femminile rispettivamente con Enrica Viola e Mila Zoccali che cede in finale alla compagna di “scuola tennis” con il punteggio di 6-3/6-3, la seconda posizione nell’U12 maschile con Emanuele Gambino sconfitto in finale da Michele Accorinti con il punteggio di 6-2/7-6, la seconda posizione nell’U13 maschile con Davide Natrella (premio Fair Play del torneo) che perde in finale contro il romano Luca Torregiani per 6-2/6-2 ed infine con Denise Suriano nell’U14 femminile battuta in finale da Giulia Giannotti solo al tie break del terzo e decisivo set con il punteggio 6-3/4-6/10-6.

Foto 4 di 4







Con questi piazzamenti tutti e 5 i giovanissimi promettenti atleti della Viola Tennis & Sports hanno raggiunto già dalla prima tappa la qualificazione al Master Nazionale che si svolgerà alla fine di Luglio a Roma.

In totale sono stati 60 i partecipanti. Solo la pioggia negli ultimi giorni di gara ha rallentato lo svolgimento delle partite costringendo gli organizzatori a posticipare le finali al 01 aprile concludendo gli incontri nei campi coperti di via Colavita (Palasport).

Tutto si è svolto per il meglio grazie al Direttore di gara Maestro Massimo Viola e ai Giudici Arbitri designati dalla FIT Pasqualino Notaro e Ferdinando Arcieri.