Decimo risultato utile consecutivo per il Sambiase vittorioso 2-1 in casa del Nicotera

Nicotera-Sambiase 1-2

Nicotera: Pepe, Lagamba G., Megna C. (39’ Lagamba D.), Denaro, Campenni (28’ Loiacono), Gallo (22’ st Contartese), Annaccarato, Viola, Corigliano, Megna P., Lo Giudice. A disposizione: Settimo Aquilino, Corsaro, Rascaglia. Allenatore: Pasquale De Mundo

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Fortuna, Vasile, Miletta; Perri (15’ Russo), Diop, Michienzi, Cincotta; Liparota; Pellegrino, Scarpino. A disposizione: De Sibio, Chirico, Anello, Tallari, Angotti, Marrello, Jarju, Russo. Allenatore: Paolo Gallo

Arbitro: Genovese di Paola

Marcatori: 8’ Liparota (S), 55’ Megna (N), 76’ Michienzi (S)

Ammoniti: Campenni, Megna C., Annaccarato per il Nicotera, Pellegrino, Fortuna, Michienzi, Angotti e Scarpino per il Sambiase.

Dieci risultati utili consecutivi per il Sambiase che dopo il recupero contro il Parghelia fa suo anche il match in casa del Nicotera valido per il 22° turno nel girone C di Prima Categoria. Una rete di Liparota nel primo tempo e una di Michienzi nel secondo regalano i tre punti alla squadra di mister Paolo Gallo.

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara: “Solita partita da parte nostra, abbiamo iniziato subito alla grande e abbiamo sbloccato quasi subito la gara avendo anche altre occasioni per poterla chiudere. Poi queste partite se non le chiude può capitare che le pareggi e alla prima occasione, anzi sottolineo unica occasione per il Nicotera, hanno trovato il pareggio su una ribattuta sugli sviluppi di un calcio d’angolo nella ripresa. Quei primi minuti del secondo tempo sono l’unica pecca della partita perché siamo andati un po’ in apnea. Poi siamo stati bravi a reagire, a giocare come sappiamo e siamo tornati in vantaggio in maniera meritata. Non mi va giù il fatto che non riusciamo a chiudere le partite e rimaniamo fino alla fine con l’ansia. Però forse le vittorie così sono anche più belle. Dimostriamo di avere carattere e sapere soffrire”.

Il tecnico si complimento con la squadra “perché nonostante la gara di mercoledì e i tanti acciaccati abbiamo fatto bene. Anche le altre continuano a fare bene e questo rende il campionato avvincente. Noi continuiamo per la nostra strada e non molleremo fino alla fine. Alla lunga vedremo chi la spunterà. Domenica affronteremo in casa il Borgia una squadra che non ha nulla da perdere, e che verrà a fare la sua onesta partita, noi non dovremo sottovalutare nessun avversario”