La Raffaele Lamezia batte la Paomar Siracusa a domicilio

PAOMAR SIRACUSA – RAFFAELE LAMEZIA 1-3

(19-25, 25-23, 19-25, 21-25)

PAOMAR SIRACUSA: Peluso, Nicolosi, Bonaccorsi, Caramagno, Ortino, Bafumo, Bel Khamsa, Germano, Maggiore, Rubino. All. Peluso

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Leone, Iorno, Porfida, Palmeri, Graziano, Torchia, Chirumbolo, Sacco, Paradiso. All. Torchia

La Raffaele Lamezia affronta la Paomar Siracusa nel recupero della dodicesima giornata di campionato di serie B maschile, girone M.

La partita si presenta difficile visto che la Paomar occupa il terzo posto in classifica a sole 3 lunghezze dei gialloblu. Ma la Raffaele è determinata e vuole conquistare i tre punti per consolidare sempre più la zona play-off.

Partenza a razzo dei lametini che si portano subito sull’8-2. La Paomar accenna una timida reazione ma Porfida e compagni sono bravi a mantenere il vantaggio e chiudere il primo parziale per 25-19.

Il secondo set è più equilibrato, viene giocato punto a punto, la Raffaele prova ad allungare ma viene recuperata dai padroni di casa che hanno un break decisivo sul 21-18 che permette di portare in parità il numero di set (25-23).

Nel terzo e quarto set, dopo un inizio giocato punto a punto, la Raffaele Lamezia fa valere la sua esperienza unita alla voglia di vincere e allunga quel tanto che basta per gestire i due giochi e portare a casa i tanto agognati 3 punti.

Nel prossimo turno di mercoledì i gialloblu saranno impegnati in trasferta con la Dper 5Frondi.

A fine partita mister Salvatore Torchia dichiara: «voliamo basso anche se mettiamo un tassello importantissimo nel campionato. Sapevamo che non era facile, le condizioni del campo in termini di visibilità erano molto difficili e abbiamo sofferto un tantino in qualche passaggio del gioco. Faccio i complimenti ai ragazzi, tutti, per non aver mollato mai.

Ma ora testa alle prossime partite, ci sono ancora troppi punti in palio e si torna subito in campo già mercoledì. Un pensiero speciale a tutti i nostri sponsor ed alla famiglia Raffaele in particolar modo».