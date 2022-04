Non si ferma la rincorsa verso la vetta per il Basketball Lamezia, Sant’Antimo battuto di 20 lunghezze

BASKETBALL LAMEZIA – SORRISO AZZURRO SANT’ANTIMO 92-72

(24-13, 44-34, 68-53)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 14, Fazzari, Monier 13, Tartamella 9, Miscimarra 2, Sakellariou 23, Ferretti , Giampà G 2, Malvaso, Conti, Giampà F 2, Terreni 27.

Coach: Barilla.

SORRISO AZZURRO SANT’ANTIMO: De Marca, Canestrari 3, Frattoni 23, Quaranta C 7, Aldi 7, Gervasio 2, Ratkovic, Verazzo 11, Quaranta A 1, Jacimovic 2, Bernath 16, Karac.

Coach: Gattone

Non si ferma la rincorsa verso la vetta per il Basketball Lamezia (4 punti in meno rispetto alla capolista Caserta ma con 4 gare in meno disputate) che al Palasparti batte anche la giovane Sorriso Azzurro Sant’Antimo in una gara tenuta in controllo per quasi l’intera disputa. Coach Barilla deve fare a meno di Ferretti, in panchina ad incitare i compagni, con maggiore minutaggio per Giuseppe Giampà e rotazioni da dover gestire al meglio visti gli impegni ravvicinati che chiameranno le fenici in campo ogni 3 giorni per ancora quasi un mese.

Avvio in controllo nelle due metà campo per Lamezia, e a metà primo quarto coach Gattone chiama time out (11-4) per spezzare il ritmo avversario.

Gialloblu che vanno al primo riposo 24-13, negli ospiti Bernath principale pericolo con 8 punti personali.

Nel secondo quarto Frattoni trova continuità in attacco, padroni di casa che cercano di gestire ma forzano qualche pallone di troppo (30-21). Sakellariou e Terreni alzano i ritmi in attacco, al riposo lungo si va sul 44-34.

Una schiacciata di Bernath chiude il parziale aperto in avvio da Lamezia (52-36), e a 3 minuti dall’ultimo riposo coach Barilla richiama tutti in panchina sul 58-45. Fenici che si concedono anche un po’ di showtime nel costruire le triple di Tartamella e Spasojevic (68-50) ed il terzo quarto si chiude sul 68-53 con il ventesimo punto di Frattoni per gli ospiti con 1 su 2 dalla linea dei tiri liberi.

Sant’Antimo a metà ultimo quarto si trova sotto di 20 punti (78-58), Lamezia così si trova a dover giocare con il cronometro dando spazio anche alla linea verde con entrambe le squadre negli ultimi 2 minuti con in campo diversi under.

Contesa che si chiude sul 92-72, Terreni eletto Mvp della gara, e fuoriprogramma con la promessa di una vita insieme per capitan Monier e la sua compagna Viviana a coinvolgere i compagni di squadra.

Si apre ora per il Lamezia una lunga finestra di incontri in trasferta: mercoledì ad Angri, il 10 a Giugliano contro la New Caserta, il 13 a Pontecagnano contro il Bellizzi, il 19 ad Agropoli, per poi chiudere in casa il 23 aprile contro Salerno.