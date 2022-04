Vigor che batte post Covid e Badolato con due reti nella ripresa

BADOLATO:, Audino G. (2001), Papello, Carnovale Mar., Sgambelluri, Papaleo, Quaranta, Carnovale Mat., Maiolo, Jarju (11’st Sebastiao M), Cosentino (1’st Paparo (2004), Fiorenza (2001) (35’st Sebastiao G. (2002). A disp. Chiefarari, Audino M. (2000), Leuzzi (2000), Maimone (2000), Lentini. All. Squillace.

VIGOR 1919: Colosimo, Bubba. Cittadino (2000), Calomino, Gallo (2001), Rizzuto, Foderaro, Perri (1’st Scarpino), Ortolini, Sisca, Buccinà. A disp, Nascardi (2002), Cittadino (2000), Bubba, Giudice (2001), Nascardi (2002), Gibini (2002), Scardamaglia (2001), Vecchio (2000), Giudice (2001), Primerano (2000). All.: Perrone.

ARBITRO: Nicolò di Reggio Calabria

RETI: 17’st Ortolini,49’st Foderaro su rig

NOTE: Ammoniti: Lentini, Carnovale Mar., Quaranta, Paparo, Sgambelluri, Calomino, Sisca, Primerano, Buccinnà.

Angoli: 2-3 Rec: 3’pt – 4’st

Dopo la pausa forzata causa Covid ritorna in campo la Vigor 1919. I biancoverdi come nell’ultima trasferta impiegano la prima frazione di gioco a prendere le misure all’avversario, per poi nel secondo tempo archiviare anche la pratica Badolato. Le reti di Ortolini e Foderaro permettono agli uomini di mister Perrone di conquistare altri 3 punti pesantissimi al termine di una partita che ha visto Colosimo mai chiamato in causa, ma resa complicata dai residui post – covid e dai troppi infortuni.

PRIMO TEMPO

1’ calcio piazzato da posizione defilata di Foderaro, blocca a terra Audino.

31’ Foderaro dalla distanza su punizione di poco a lato.

36’ ci prova Perri dal limite, nessun problema per Audino, tiro troppo debole e centrale

37’ Perri la mette in area, non ci arriva Ortolini, la palla arriva a Foderaro che tenta la conclusione al volo, ma angola troppo.

47’ Buccinnà scodella al centro, Foderaro manda incredibilmente alto sotto porta.

SECONDO TEMPO

17’ Traversone di Buccinnà in area per Ortolini che la stoppa di petto e di sinistro batte Audino (0-1 Vigor)

24’ punizione di Papello a lato

34’ girata al volo di Scarpino, non trattiene Audino ma libera la difesa del Badolato

39’ calcio d’angolo per i biancoverdi, dopo una serie di batti e ribatti la palla arriva ad Ortolini che dal dischetto conclude a botta sicura, bravo Audino a bloccare.

41’ conclusione di Sisca dal limite, troppo centrale.

45’ cross di Buccinna, colpo di testa di Ortolini blocca Audino

49’ Scarpino viene atterrato in area, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri va Foderato che chiude la partita (0-2 Vigor).