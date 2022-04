A.S.D ANGRI PALLACANESTRO – BASKETBALL LAMEZIA 72-61

(19-12, 28-24, 55-46)

A.S.D ANGRI PALLACANESTRO: Chirico, Chiavazzo 8, Cirillo 7, Daunys 13, De Martino 20, Forino 9, Iannicelli 3, Izzo 12.

Coach: Costagliola

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 5, Fazzari, Monier 11, Tartamella 11, Sakellariou 17, Ferretti 2, Giampà G 13, Conti, Giampà F 2.

Coach: Barilla.

Paga dazio alle assenze e agli impegni ravvicinati il Basketball Lamezia che perde ad Angri di 11 lunghezze.

Con avversario anche il rumoroso tifo di casa del palazzetto di Angri, Lamezia parte con Giuseppe Giampà in quintetto e senza Terreni nelle rotazioni ridotte al minimo (recupera Ferretti rispetto alla gara precedente, ancora out Romeo), e dopo una fase di assestamento sono i padroni di casa a trovare un primo vantaggio (13-8) che costringe coach Barilla al time out. Le distanze a fine primo quarto sono sul 19-12 per Angri, con Cirillo a realizzare 2 punti in penetrazione sulla sirena.

Gialloblu che patiscono la difesa intensa di Angri, perdendo anche qualche pallone di troppo in attacco, ma rimangono in partita (21-18). Sull’altro versante coach Costagliola fa ruotare gli esterni, con Markovic non della partita, e all’intervallo lungo si va sul 28-24.

Al rientro in campo Izzo trova il nuovo allungo dalla lunetta (34-26), Giuseppe Giampà si prende di coraggio e riporta la gara ad un possesso di distanza (38-36) con Monier a metà quarto ad impattare sul 38 pari. De Martino ristabilisce le distanze con 5 punti in fila (43-38), Lamezia commette due sfondi in attacco, ed ancora il numero 11 di casa punisce le fenici siglando il massimo vantaggio (53-42) a meno di due minuti dall’ultimo riposo. Il terzo quarto si chiude sul 55-46.

Partita che prosegue a strappi anche ad inizio ultimo periodo, con Angri che mantiene la testa avanti, e a fare la differenza son le percentuali dalla lunga distanza che premiano De Martino e compagni (65-56).

Dopo una tripla di Cirillo (70-59) le speranze di rimonta delle fenici si riducono con l’infortunio che vede Monier portato fuori dal campo a spalla dai compagni con 1:47 da giocare, e nel finale c’è giusto lo spazio per fissare il punteggio finale sul 72-61.