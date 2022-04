Promosport e Kappa ancora insieme con il rinnovo della partnership tecnica  fino al 30 giugno 2025

L’attuale accordo era in scadenza ma la grande e reciproca stima, la professionalità, la condivisione di obiettivi, hanno portato Promosport e Kappa a decidere di unire i due Brand per altre tre stagioni sportive.

Kappa Sport per il prossimo triennio produrrà le divise da gioco della Promosport con grafica e colori ad esclusivo uso della società bianco azzurra su tutto il territorio Nazionale.

In merito Francesco Scarnati, Capo Area Calabria Francesco Scarnati ha affermato: “la continuità della partnership con Promosport, club ormai affermatosi come una delle piu belle e interessanti realtà del territorio lametino, è per Kappa motivo di grande orgoglio e la logica conseguenza dell’ottimo lavoro che stiamo facendo insieme, come se fossimo un’unica squadra. Il rapporto che ci lega è ricco di soddisfazioni per entrambe le realtà – prosegue – ci consentirà di essere ancora piu forti, con nuovi e importanti traguardi. I successi conseguiti quest’anno insieme sono incredibili, serietà e professionalità sono alla base di questo accordo”.

Dello stesso avviso il presidente della Promosport Folino Raso che ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Sono molto soddisfatto per questo accordo raggiunto con un Brand italiano di grande prestigio. Kappa ha voluto fortemente il prolungamento motivo per cui nelle prossime stagioni aumenterà il proprio contributo all’interno della Promosport”.

Come già fatto nelle stagione in corso, la sponsorizzazione sarà curata dall’azienda di riferimento Liotta Kappa Sport Lamezia Terme.