Il 12 maggio tappa sulla costa tirrenica calabrese per il Giro d’Italia

Nella sesta tappa il Giro d’Italia farà tappa anche in Calabria, con i 192 km che dividono Palmi da Scalea.

La carovana rosa attraverserà la costa tirrenica il 12 maggio, con 2 traguardi volanti (Vibo Valentia e Guardia Piemontese), per tappa presentata come «leggermente ondulata ancora una volta probabilmente da concludersi con una volata. Dopo una prima parte leggermente accidentata tra Mileto, Vibo Valentia e Pizzo, la corsa segue la costa Tirrena della Calabria con i suoi brevi saliscendi. Finale che si preannuncia velocissimo per il gruppo compatto».

Corsa che attraverserà il territorio lametino presumibilmente tra le 14 e le 15.