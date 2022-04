Domani lo Stadio Rocco Riga aprirà le porte per la sfida tra Promosport e Real Fondo Gesù in occasione della sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato.

Nel turno di andata i bianco azzurri si sono imposti per 5-1, mentre nella scorsa giornata la Promosport ha portato a casa un pareggio dalla sfida con la Juvenilia Roseto mentre la compagine crotonese ha ceduto il passo per 2-0 sul campo del V.E Rende.

La classifica vede le due compagini occupare due posizioni opposte: i ragazzi di mister Morelli – matematicamente promossi in Eccellenza – in vetta a quota 70 punti, di contr, la squadra di mister Orto occupa la quattordicesima posizione a quota 22 punti.

Al rush finale della stagionale, da una parte i bianco azzurri hanno intenzione di onorare il campionato fino alla fine, dall’altra per la squadra crotonese guadagnare tre punti sarebbe fondamentale in ottica salvezza.

Per l’occasione è intervenuto il difensore bianco azzurro Giuseppe Morabito: «domani affronteremo una squadra a caccia di punti per la salvezza,ma noi come sempre entreremo in campo per fare risultato – nonostante il campionato già vinto – perché è nostro dovere onorare tutte le partite fino alla fine».