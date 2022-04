In casa Raffaele Lamezia arriva Tonino Chirumbolo, tecnico di lungo corso tra giovanili e prima squadra.

Mister Tonino Chirumbolo arriva in casa gialloblù grazie al duo Strangis-Torchia che piazzano con largo anticipo un colpo per un progetto pluriennale, al fine di riportare la città di Lamezia Terme ai fasti passati in ambito pallavolistico.

Il presidente Strangis corona così un vecchio sogno portando a casa Chirumbolo per iniziare un nuovo cammino insieme: «abbiamo preso uno tra i migliori tecnici della Calabria, se non il migliore arricchendo il nostro staff. Puntiamo a riportare a Lamezia Terme quella centralità della pallavolo che per anni ha regnato in regione. Ora sta a me ed alla Società rafforzare le infrastrutture e renderle al servizio dei nostri atleti e di quelli che in futuro vestiranno la gloriosa maglia della Raffaele».

Gli fa eco Salvarore Torchia referenete dell’area tecnica: «con Tonino chiudiamo un cerchio programmatico e tecnico che avevo in mente da sempre, portando al centro della società il lavoro dello staff e l’accrescimento del bagaglio tecnico degli allenatori e dei ragazzi. Tonino in futuro guarderà principalmente al settore maschile, ma sarebbe sciocco da parte nostra non sfruttare la sua fonte del sapere pallavolistico a tutto tondo (essendo referente tecnico nazionale). Nei prossimi giorni appena gli impegni in corso ce lo consentiranno programmerò la prima riunione tecnica con la bozza del lavoro da fare sin da subito. Vogliamo riportare la scuola Lametina di nuovo al centro della Calabria sperando in una concreta risposta delle Istituzioni cittadine. Intanto, ci godiamo l’affetto e la stima dei nostri sponsor e delle persone che ci stanno intorno».

Esprime grande soddisfazione il neo arrivato Tonino Chirumbolo: «a parte una breve esperienza nel 1998, è dal 1995 che lavoro lontano da Lamezia, e nei posti dove sono stato, credo di aver fatto sempre il mio dovere, cercando di portare risultati alle società e lustro alle città che mi hanno ospitato sempre con affetto e stima; farlo per la mia città rappresenta un motivo di grande stimolo per me. In passato, c’era stato qualche contatto, che però non si è mai concretizzato; stavolta sembrano esserci tutti i presupposti per realizzare ciò che, in verità, è sempre stato un mio obiettivo. Non sappiamo ancora con quali mansioni, ne parleremo a bocce ferme, ma qualunque sarà il compito al quale la Raffaele mi destinerà, spero di essere all’altezza delle aspettative che la mia città merita».

Buone intenzioni che, come più volte accennato, dipenderà anche dalle strutture a disposizione: ad oggi solo il Palasparti è aperto come campo indoor, cui si aggiunge anche per il settore giovanile il campo polivalente nel parco Impastato, con tempi non certi per poter riavere in uso il Palagatti o altre strutture, mentre a breve dovrebbe essere deliberato il nuovo bando di gestione pluriennale degli impianti sportivi da parte del Comune per capire quali saranno le linee di indirizzo in via Perugini. Discorso diverso per il nuovo palasport di via del Progresso, che oltre ai problemi di viabilità da dover risolvere dovrà affrontare anche una gestione ad oggi non programmata.