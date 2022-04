“Tra infortunati e rientranti dal Covid non possiamo fare molti calcoli in questo mese”

«Siamo in una situazione di emergenza, con ragazzi che per Covid sono stati a casa sette giorni non potendo lavorare e rientrando solo ieri stanno svolgendo lavoro di recupero fisico», spiega Pietro De Giorgio, allenatore in seconda del Lamezia Terme, e di fatti la compagine del presidente Saladini ritornerà in campo contro il Città di Sant’Agata a 10 giorni di distanza dall’ultimo impegno avendo saltato la trasferta di Aversa per positività nel gruppo squadra.

Il Covid ha mutato diverse giornate fino ad ora, e sta continuando ad influire sulla stagione, e lo stesso De Giorgio ammette che «la pandemia ci ha abituato a questi cambiamenti di calendario, ci dobbiamo adeguare e continuare a farlo».

Oltre al Covid, la compagine gialloblu si trova a dover fare i conti anche con gli infortuni: «non possiamo fare molti calcoli in questo mese. Avendo Miceli e Sabatino infortunati, chi è reduce dal Covid, pochi sono i cambi possibili, ma dovremmo valutare quale sia la formazione migliore schierabile».

De Giorgio invita così a tenere alta l’attenzione verso la squadra allenata da mister Giampà: «abbiamo preparato la partita al meglio, cercando di lavorare sui particolari. Incontriamo una squadra ben messa in campo ed organizzata, siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile. Sono in zona play off, vorranno giocarsela fino alla fine mentre noi abbiamo la pressione di dover vincere ogni gara per cercare di fare meglio delle squadre che sono davanti a noi, quindi saranno tutte finali».

Il tecnico del Sant’Agata, Mimmo Giampà, ha presentato così la sfida con il Lamezia Terme: «abbiamo fatto gli stessi punti del girone d’andata, ne manca uno per migliorarci. A noi mancano sei finali, anche per loro saranno tutte finali da qui alla fine. Con la Gelbison abbiamo fatto qualche errore, sappiamo che con queste squadre se fai l’errore vieni punito. Domani dobbiamo fare una grande partita sotto l’aspetto tecnico e fisico. Questa è una squadra tecnica e che ha corsa. Sarà una partita dura, per fare risultato non dovremo sbagliare nulla. Siamo una squadra che finora ha fatto 21 punti fuori casa. Siamo la quinta squadra, dopo le prime quattro e insieme al Paternò, ad aver fatto più punti fuori casa. Per noi giocare in casa o fuori cambia poco. Conta la condizione fisica».

Fuori dai convocati gialloblu, oltre ai già noti Sabatino e Miceli, anche Da Dalt e Schimmenti sempre per infortunio.