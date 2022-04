VIGOR 1919: Colosimo, Bubba (24’st Gallo C), Cittadino, Calomino, Gallo M, Rizzuto, Foderaro, Sisca, Scarpino (41’st Cossu), Leta (28’st Calidonna), Ortolini.

A disp.: Vecchio, Scardamaglia, Giudice, Primerano, Buccinà, Perri.

All.: Perrone.

PARGHELIA: Bombai, Araco, Simonelli (42’st La Rosa), Pugliese (1’st Dascoli), Porcelli, Mazza, Filardo (36’st Raffaele), Simonetti (47’st Straropoli), Nesci, Tamburro (30’st Drame), Fanelli.

A disp.: Cannitello, Contartese, Mandaglio, Chiapparo.

All. Barbieri.

ARBITRO: Ciacco di Cosenza

RETI: 5’ pt Ortolini, 42’pt Nesci, 12’st Leta

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Simonelli, Scarpino, Bubba, Gallo, Simonetti, Buccinà, Colosimo

Angoli: 9-5. Rec: 1’pt, 6’st

Vittoria importante per la Vigor 1919 sia perché arrivata contro una compagine di alta classifica, il Parghelia, che soprattutto per le condizioni di emergenza tra infortuni e post Covid con cui i biancoverdi stanno dovendo fare i conti.

Gara con occasioni da ambo i lati, con primo tempo di marca biancoverde ma ospiti che dopo il pareggio sfiorano anche la rimonta. Copione che si ripete anche nella ripresa, dove Ortolini e compagni non riescono a chiudere la gara e dall’altra parte Fanelli e gli altri ospiti non riescono a superare Colosimo.

Vigor che così si riporta ad 1 punto di distanza dalla capolista Bivongi (che domani osserverà il primo turno di riposo), ma con il vantaggio di aver già riposato nei propri due turni e dovendo recuperare una gara.

PRIMO TEMPO

5′ Ortolini porta in vantaggio i padroni di casa controllando bene in area e presentandosi lucido davanti a Bombai, superandolo con l’aiuto del palo interno

14′ punizione di Nesci da posizione pericolosa che termina di molto a lato

18′ ci prova Leta da calcio piazzato, il portiere devia con i pugni a lato

30′ Scarpino non si coordina bene nella girata di testa su cross di Bubba

35′ Leta lancia lungo per Ortolini che inganna la pressione di Pugliese cercando di anticipare sull’uscita il portiere, tutto bene tranne la mira con palla che termina di poco sopra l’incrocio

36′ Scarpino in pressione su Bombai lo induce all’errore, nel contrasto con Mazza successivo termina a terra ma per l’arbitro è simulazione dell’attaccante biancoverde

42′ Simonetti si incunea bene a metà campo, filtrante per Nesci che ha la meglio di fisico su Gallo e supera Colosimo in diagonale

43′ da calcio d’angolo di Leta tempi giusti di inserimento da parte di Sisca che di testa però angola troppo la conclusione

44′ Colosimo non perfetto in uscita, ma si fa perdonare poi chiudendo lo specchio sulle conclusioni di Fanelli e compagni nella mischia in due occasioni, con in mezzo un salvataggio sulla linea di Gallo

45′ il cross di Sisca diventa pericoloso con Bombai che ferma in presa alta sulla linea, rischiando di perdere poi la sfera. Sul proseguimento dell’azione stessi protagonisti, con il centrocampista biancoverde che spara sul portiere a tu per tu.

SECONDO TEMPO

8′ diagonale di Foderaro troppo aperto che si ferma ad un metro dal palo più vicino

12′ Vigor nuovamente in vantaggio con una punizione di Leta che dal fondo del campo si insacca sotto l’incrocio opposto

14′ caparbio Scarpino a pressare fino al termine del campo, recupera e scarica al centro per Ortolini la cui botta di prima intenzione viene deviata in calcio d’angolo

21′ Ortolini a tu per tu con Bombai gli tira addosso

22′ Colosimo si supera sulla conclusione ravvicinata di Tamburro, palla sulla traversa e azione che sfuma con il portiere rimasto però a terra infortunato