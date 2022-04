LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Amendola, Sirignano, Tipaldi; De Marco (43’st Bezzon), Salandria (24’st Corapi), Maimone (12’st Haberkon); Bollino, Rusescu (19’st Terranova), Umbaca (28’st Provazza).

A disp: Gentile, Magnavita, Amenta.

di 17 Galleria fotografica Lamezia Sant'Agata









All. Campilongo.

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-2-1): Bethers; Brugaletta, Capone, Brugnano; Cipolla, Calafiore, Favo (29’st Frisenna), Squillace (12’st Mazzone); Cristiano (30’st Cicirello), Catalano; Alagna (44’st Sanna).

A disp.: Fernandez, Caracò, Lanza, Cervillera, Okito.

All. Giampà.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata (assistenti Salvatori di Tivoli e Gookooluk di Civitavecchia).

RETI:31’st Alagna

NOTE: spettatori 700 circa (una trentina ospite).

Ammoniti: Squillace, Brugnano, Sirignano

Angoli: 4-3. Rec: 5’st

Se i tifosi del Lamezia Terme con tanto di striscione reputavano che nulla fosse impossibile, di certo non si sarebbero aspettati una partita di questo tipo dei gialloblu contro il Sant’Agata, con i giocatori di mister Campilongo battuti da quelli di mister Giampà dopo aver prodotto davvero poco nell’arco dei 95 minuti di gioco.

A decidere la gara è un pasticcio difensivo, Bethers si trova ad aver compiuto una vera parata, poco meno di quanto dovuto fare da Lai, ma la gestione della gara è stata appannaggio degli ospiti che festeggiano così 3 punti in trasferta, mentre le avversarie dei lametini per il salto di categoria continuano la striscia positiva.

PRIMO TEMPO

5′ Umbaca cerca l’inserimento di De Marco che trova la risposta in angolo del portiere avversario

6′ ospiti che sprecano un contropiede 3 contro 1 su una respinta da calcio d’angolo, Cipolla si allunga il pallone consegnando la palla a Lai

15′ batti e ribatti in area che porta alla conclusione Tipaldi, palla fuori dallo specchio

20′ Catalano chiama Lai alla presa sicura

24′ girata di testa innocua per Lai di Cristiano

42′ un cross insidioso di Catalano trova presente Lai

SECONDO TEMPO

7′ Lai di istinto salva la propria porta su colpo di testa di Alagna servito direttamente da calcio d’angolo

12′ per cercare di cambiare il corso della gara Campilongo inserisce Haberkon per Maimone, in una sorta di 4-4-2 offensivo. Otto minuti dopo Terranova per Rusescu cambia nuovamente lo schieramento con il neoentrato ad agire dietro il centravanti argentino nel 4-2-3-1

23′ Haberkon lotta in area per difendere un pallone arrivato da Salandria, scarico per Umbaca che taglia in orizzontale ma conclude però tra le braccia di Bethers

25′ Mazzone da posizione defilata calcia in curva una buona occasione per gli ospiti

31′ su cross di Mazzone pasticcio in difesa tra Amendola e Lai con il difensore che sbaglia a rilanciare davanti al portiere, Alagna ringrazia e segna

33′ punizione di Corapi che Terranova gira di testa senza impensierire il portiere

47′ tentativo di rovesciata di Haberkon bella stilisticamente ma innocua per il portiere