“Una partita completamente sottotono, merito agli ospiti che hanno portato via 3 punti”

Con 7 gare ancora da giocare 10 punti dalla prima della classe non sembrano un gap recuperabile, al netto della gara contro il Real Aversa da dover giocare, ma il Lamezia Terme sconfitto oggi al “Guido D’Ippolito” dal Città di Sant’Agata non è sembrato compagine convinta delle proprie chance.

«Quando si perde c’è amarezza e sconforto, era una partita che non dovevamo sbagliare ma tutti, io in primis, nel contesto della bravura degli avversari abbiamo fatto male. Una partita completamente sottotono, merito agli ospiti che hanno portato 3 punti ma non credo che dobbiamo assolutamente mollare ed andare avanti sulla nostra strada» è l’amara constatazione a fine gara di mister Campilongo, che poi risponde anche sulla classifica con Gelbison, Cavese ed Acireale tutte vincenti: «abbiamo perso il treno promozione? La sconfitta ci fa perdere ulteriore terreno, ci dispiace questo principalmente».

Rischi già nel primo tempo in una gara con poche emozioni, ed il tecnico ammette che «primo campanello d’allarme c’era stato nel primo tempo su una loro ripartenza, ma a parte un grande intervento Lai è stato chiamato poco in causa. Abbiamo dimostrato sempre carattere, oggi non è andata così».

Cambi di modulo e di titolari che non hanno portato risultati: «anche chi non ha giocato ha sempre dimostrato di poter esserci tra i titolari, oggi è stata una prova sbagliata in tutti i 95 minuti. Non so spiegarmi perché, al netto del merito degli avversari, non abbiamo fornito la giusta prova ma non posso giudicare la stagione da una sola partita».

Assenze di Miceli e Sabatino (ancora in stampelle, ma in tribuna al pari dell’altro infortunato Da Dalt) stanno incidendo più del dovuto? «Stiamo venendo meno in difesa per via delle defezioni, quindi si concede qualcosa in più ma viene a mancare anche qualche certezza. Covid ed infortuni influiscono in questo periodo, ma non è una scusa che posso trovare ma un’analisi che va oltre questa singola partita» è la risposta di Campilongo.

Giovedì scontro in casa della Cavese ora meno decisivo, ma il tecnico campano non crede che si ci arriverà scarichi mentalmente: «sapevamo che era difficile, perché rincorrere non è facile, ora reduci da una sconfitta dobbiamo dimostrare che questo è stato solo un incidente di percorso. Dobbiamo tornare ad essere quelli della ripresa della gara contro il Paternò. A Cava mi aspetto una grande partita».

Sul fronte opposto mister Giampà valuta che «per fare risultato a Lamezia dovevamo per forza sbagliare poco o nulla, all’andata ci siamo fatti rimontare ed oggi invece siamo stati bravi a non commettere errori. Con questi 3 punti possiamo dire che abbiamo vinto il nostro campionato, perché ora avremo tutte gare senza nulla da perdere».

Per i siciliani una gara attenta subendo pochi pericoli e concretizzando al massimo un errore altrui, per altro avendo già sfiorato il vantaggio nel primo tempo: «nel calcio l’errore succede a tutti, può capitare anche di sbagliare un contropiede 3 contro 1, ma l’atteggiamento deve essere sempre battagliero. L’attenzione in partite come queste deve essere quella di non sbagliare e regalare occasioni a giocatori di qualità, come quelli del Lamezia».

Un commento finale quindi anche sulla stagione dei gialloblu: «il Lamezia non ha perso oggi il campionato, ma prima con i punti lasciati per strada. Ha un organico di primo livello, la Gelbison ha in più l’aver costruito negli anni i risultati che oggi stanno arrivando. Oltre agli sforzi economici del presidente, ora serve ricompattare l’ambiente perché questa piazza merita il professionismo».

L’attuale classifica vede però Gelbison a 68 punti, Cavese 66 (dovendo ancora osservare il proprio turno di riposo), Lamezia 58 (con una gara in meno) ed Acireale 57 (con 3 gare da recuperare).