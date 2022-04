Ancora una vittoria per la Promosport, battuto al “Rocco Riga” per 2-1 il Real Fondo Gesù

NSD Promosport: Gonzales, Perri, Alfano. Casella, Morabito, Mascaro, Ventura ( Riccelli 19’st), Scozzafava ( Vasapollo 40’st) Mandarano, Colosimo ( Mercurio 26’st) Villella ( Azzinnaro 12’st)A disp: Mercuri, De Martino, De Fazio, Melina, Mazzitelli. All. Morelli

Real Fondo Gesù: Zizza, Paparo, Macrì, Lonetti, Greco, Filosa ( Saoulomou 44’st), Scigliano (Liperoti 40’st) , Aggiorno,Commara (Tricoli 13’st) , Diallo, Piperissa. A disp: Tricomi, Santoro, Pugliese, Ventura, Varese, Trusciglio. All. Orto

Non lascia punti per strada anche dopo la promozione in Eccellenza la Promosport, che ieri ha battuto al “Rocco Riga” per 2-1 il Real Fondo Gesù, la quale ad inizio gara ha donato alla squadra di mister Morelli una targa per complimentarsi della vittoria del girone A.

La partita non inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa: al 9’ la squadra ospite approfitta di un calo di attenzione dei bianco azzurri e Diallo realizza il goal del vantaggio. Nonostante lo scossone iniziale, la Promosport non impiega molto a riportare il risultato in parità: al 17’ Casella dalla destra serve palla in area di rigore, sponda di testa di Ventura e Colosimo di sinistro trafigge Zizza. Dopo appena 2’ Mascaro insacca di testa ma il direttore di gara segnala fuorigioco. Al 30’ i bianco azzurri guadagnano un calcio di punizione: Villella si incarica della battuta ma Zizza è abile a respingere sulla linea. Al 34’ assist di Villella per Ventura che tenta il tiro – respinto da Zizza – Villella su rimpallo ci prova di testa ma il portiere avversario si fa trovare pronto. Al 40’ salvataggio provvidenziale di Mascaro sulla linea. Al 42’ arriva la rete del 2-1: sponda di Mandarano di testa, Colosimo di sinistro non lascia scampo a Zizza. Al 45’ i bianco azzurri guadagnano un calcio d’angolo: Scozzafava si incarica della battuta e serve Mandarano che ci prova di testa ma Zizza è abile a respingere. Si va al riposo sul risultato di 2-1.

Nella ripresa i bianco azzurri cercano insistentemente la terza rete mentre le occasioni per la squadra ospite sono scarne. Al 10’ i bianco azzurri guadagnano un calcio d’angolo: capitan Scozzafava si incarica della battuta, Mascaro intercetta di testa ma spedisce alto. Un secondo tempo caratterizzato da varie sostituzioni da parte di mister Morelli che dá a tutti modo di giocare: Azzinnaro per Villella, Riccelli per Ventura, Mercurio per Colosimo e Vasapollo per Scozzafava sul finale. Al 38’ ultima azione di rilievo per la squadra di mister Morelli che guadagna un calcio d’angolo: Scozzafava si incarica della battuta e serve Mandarano che tenta il tiro in acrobazia ma pecca di potenza. La partita termina sul risultato di 2-1.

Nella prossima giornata – domenica 24 aprile – i bianco azzurri saranno impegnati sul campo del V.E Rende. A fine gara il terzino bianco azzurro Marco Perri ha così commentato «sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo sfoderato, anche se siamo matematicamente promossi in Eccellenza, abbiamo intenzione di far bene fino alla fine e di realizzare quanti più punti possibili. Nella prossima giornata affronteremo il V.E Rende – una delle poche squadre con cui abbiamo pareggiato – per cui sfrutteremo al massimo queste due settimane per preparare la partita al meglio e riscattare il risultato dell’andata».