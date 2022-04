Dal 21 aprile la quinta edizione memorial Pasquale Gallo

Dopo due anni di stop legati alla pandemia, riparte il “Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/5° Memorial Pasquale Gallo”, categoria pulcini

L’evento si terrà allo stadio comunale “G. Renda” di Lamezia Terme dal 21 al 24 aprile, con 48 scuole calcio provenienti da quattro stati diversi, con ben 12 squadre professionistiche presenti, più 36 società dilettantistiche.

La cerimonia d’apertura è prevista per giovedì 21 aprile alle ore 17.30 al Gianni Renda. La serata proseguirà con la prima parte delle gare di qualificazione.

Venerdì 22 aprile si completerà il quadro delle qualificazioni mentre sabato 23 sarà la volta di ottavi e quarti ed infine domenica 24 aprile grande giornata con semifinali e finali.

“Dopo due anni – hanno dichiarato gli organizzatori, Angelo Aiello e Felice Natalino – possiamo finalmente ripartire in tutta sicurezza, con un fantastico torneo. Per noi è stata una vera e propria sofferenza stare fermi ai box, anche perché il torneo stava crescendo di anno in anno. Abbiamo ricevuto numerose adesioni e ad altre abbiamo dovuto purtroppo dire di no, ma non vedevamo l’ora di ricominciare. Abbiamo alcune tra le migliori squadre professionistiche giovanili, oltre a Milan e Inter avremo per la prima volta la Juventus, e insieme a loro altre squadre desiderose di ben figurare”.

“Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato ancora fiducia e permesso di realizzare l’evento, tra loro l’F.C. Lamezia Terme, Sicma ed Ecologia Oggi, oltre ovviamente all’amministrazione comunale di Lamezia Terme e alla famiglia Gallo, al cui figlio Pasquale è dedicato l’intero torneo” continuano gli organizzatori, “sarà una festa di sport, siamo certi che a trionfare saranno i ragazzi”.

Il biglietto d’ingresso ad ogni giornata sarà di 3€. E’ previsto un abbonamento per tutte le giornate del costo di 8€.

Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza ad una associazione per la lotta alla leucemia.