La Raffaele Lamezia batte Catania e centra i playoff

RAFFAELE LAMEZIA – VOLLEY CATANIA 3-0 (25-19, 25-21, 25-15)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Leone, Citriniti, Iorno, Porfida, Palmeri, Graziano, Davoli (L2), Torchia, Chirumbolo, Sacco (L1), Paradiso. All. Torchia

VOLLEY CATANIA: Ferraccù, Basilicò, Nuncibello, Mirabella, Verona, Minnelli, Speziale, Sanfilippo, Scarpello, Ferlito. All. Giuffrida

La Raffaele Lamezia al Palasparti regola senza troppi problemi la Volley Catania, e i gialloblu con questa vittoria sono matematicamente secondi in classifica e conquistano per il secondo anno consecutivo i playoff di accesso alla serie A.

I primi due set sono stati uguali, con le squadre che lottano punto a punto fino a metà set quando poi la Raffaele mette il piede sull’acceleratore e porta a casa il parziale.

Nel terzo e ultimo set, dopo un inizio equilibrato, Porfida e compagni decidono che è il momento di chiudere il match e giocano più convinti portando Catania all’errore. Sul finire, tre bombe direttamente dal servizio di Palmeri chiudono il gioco e l’incontro.

Venerdì al PalaSparti sarà di scena la capolista Letojanni, finora sempre vittoriosa, occasione buona per la Raffaele per fare lo “sgarbo”.

Mister Torchia dichiara: “un fine settimana direi scoppiettante per la B maschile, prima l’arrivo in società di Tonino Chirumbolo, poi il suggello della vittoria e l’accesso matematico al playoff per la serie A per i secondo anno di seguito. Abbiamo fatto a mio parere una impresa sportiva, se penso a quanti ostacoli giornalieri abbiamo avuto e avremo mi viene da pensare solo questo. Faccio i complimenti ai ragazzi e a tutti noi per non aver mollato neanche un minuto, ma siamo consapevoli che per andare avanti dobbiamo alzare un pò l’asticella del lavoro quotidiano e portare tutto ciò alle partite che contano. Godiamoci il momento ma pensiamo avanti”.