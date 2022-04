Nel recupero della seconda giornata di serie C femminile tra il CT Lamezia e il Ct Polimeni vittoria per le reggine

Si è svolto nel circolo tennis di Magolà il recupero della seconda giornata di serie C femminile tra il CT Lamezia e il Ct Polimeni. Nel primo incontro sconfitta per 6-2/6-0 per la giovanissima lametina Vanessa Saladino contro la più quotata Alfieri. Nel secondo incontro la lametina Arraya contro la Pagliaviniti porta la gara al terzo set, lottando alla pari per poi perdere per 6/4.

Nel doppio da un lato la Saladino e la Arraya, dall’altro la Barrile e la Catalfamo: le reggine partono alla grande e si portano sul 4/1 nel primo set, per poi vincere per 6/4. Anche il secondo parziale viene condotto sulla falsa riga del primo, con le reggine che si aggiudicano con lo stesso punteggio 6/4 portando a casa l’incontro e il recupero.

Arriva invece in campo maschile una vittoria per il Ct Lamezia nella terza giornata della serie c di tennis. I lametini si sono imposti per 5/1 contro il circolo Catuogno di Montepaone.