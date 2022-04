Vince a Caserta di 10 punti il Basketball Lamezia rinfrancando le ambizioni verso la vetta

Ribalta la sconfitta rimediata all’andata di 3 punti, sconfiggendo in trasferta la New Caserta Basket con un vantaggio in doppia cifra il Basketball Lamezia, che torna in Calabria con due punti molto importanti in questa fase finale della regular season.

Con ancora out Terreni, ritorna disposizione Romeo per coach Barilla, ma le fenici in questa fase di impegni ravvicinati si trovano ancora a dover gestire più acciacchi, nonostante i quali in casa dei giovani campani si è riusciti a portare a casa la vittoria per 72-62 con quasi tutti gli elementi a disposizione a referto (Spasojevic 19, Nicolò ne, Monier (c) 10, Tartamella 4, Sakellariou 21, Ferretti 13, Giampà.G 2, Idone ne, Giampà.F 3, Romeo).

Gialloblu che ora si trovano in quarta posizione virtuale con 40 punti, ma con due gare in meno rispetto ad Angri e Juve Caserta (42), Trinità (44).

Prossimo appuntamento mercoledì alle 20 a Pontecagnano contro il Basket Belizzi, ieri corsaro sul campo di Angri in rimonta battendo i corregionali di una sola lunghezza.

Regular Season che vedrà poi domenica trasferta ad Agropoli alle 19.30, ed in fine il 23 aprile alle 19 contro la Pallacanestro Salerno si tornerà al Palasparti prima dei play off.