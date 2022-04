Spirulina in campo sportivo, protocollo d’intesa tra Promosport e Biorisi

Un protocollo di intesa sulla ricerca applicata allo sport per l’uso della spirulina è stato stipulato tra la Nsd Promosport e la start up innovativa Biorisi S.r.l.

Biorisi S.r.l. è un’impresa che opera nella ricerca applicata e nella produzione di Spirulina Maxima che commercializza sotto il marchio Spirulina Fox, ed è interessata a valutare, in termini quantitativi, i già noti benefici della spirulina assunta come integratore alimentare nello sport.

A tale scopo fornirà, in maniera gratuita, il fabbisogno mensile (per i mesi di Aprile e Maggio 2022) di questo integratore alla Nsd Promosport per le atlete della squadra che milita nel campionato FIGC di Eccellenza Femminile Calabria.

Sulla base dei valori nutrizionali della Spirulina Fox, la preparatrice atletica della Promosport Women, Rosy Zanfino, ha elaborato dei test per misurare l’efficacia ed i benefici scaturenti dall’uso sistematico della Spirulina sulle prestazioni delle atlete.

I parametri in questione sono i seguenti:

valutazione della composizione corporea

squat jump (sj) e counter movement jump (cmj) (verifica la potenza degli arti inferiori)

test di cooper (verifica la resistenza aerobica)

test di sprint sui 30m (valuta la velocità)

valutazione sull’ incidenza dei crampi

valutazione sull’ incidenza dei dolori muscolari e sulla velocità di recupero

I risultati di questa ricerca applicata, che rappresenta un progetto pilota, saranno da considerarsi come i fondamenti per una ricerca scientifica più approfondita e mirata che, nella prossima stagione sportiva, coinvolgerà tutti le squadre della Nsd Promosport.

L’intuizione di questa collaborazione nasce dai numerosi risultati scientifici del rapporto tra spirulina e sport che ne esaltano le capacità energizzanti, antiossidanti ed antinfiammatorie.

In particolare la spirulina, oltre al suo notevole apporto nutrizionale naturale e bilanciato di proteine, grazie al suo elevato contenuto di potassio e ferro, consente di prevenire l’insorgere dei crampi e di contrastare stati di anemia, disturbi molto frequenti per le atlete che praticano la disciplina sportiva del calcio, disturbi questi dovuti alla particolare conformazione dell’organismo femminile.