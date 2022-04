“Affrontiamo una squadra forte che lotta per il campionato, a noi il compito di non lasciare nulla di intentato”

Da appuntamento segnato sul calendario come bivio per cercare di rientrare a pieno titolo nella corsa promozione, a potenziale gara da dentro o fuori per il miglior piazzamento play off. Nel giro di una partita, ovvero la sconfitta casalinga contro il Città di Sant’Agata di domenica, il Lamezia Terme ha visto cambiare lo scenario con cui domani si andrà a Cava dei Tirreni per una gara che all’andata finì senza reti ma vedeva una situazione di classifica invertita tra le due società.

Rispetto al 5 dicembre tanti cambiamenti, sia a livello di giocatori che di staff tecnico, ed ora in casa gialloblu si ci appresta alla gara con un’attesa diversa. Mister Campilongo ribadisce che «siamo dispiaciuti e rammaricati perché nel momento topico della stagione abbiamo trovato una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca. La prestazione sicuramente è stata al di sotto delle nostre possibilità, ma non dobbiamo buttare ora tutto il lavoro fatto perché venivamo da una serie utile di 8 vittorie e 4 pareggi, facendo anche del buon calcio e come squadra reagendo nel ribaltare i risultati quando andati sotto nel punteggio».

Un Lamezia Terme che, anche per i troppi cambi in corsa ed una gestione societaria tanto attenta all’immagine quanto poco equilibrata nella gestione di alcune alchimie interne, non è riuscito ancora a fare quel salto di qualità per rimanere ancorato alla prima posizione.

«Ci dispiace per il pubblico, per la società ed il presidente perché siamo caduti nel momento in cui tutti si aspettavano una vittoria per proseguire il nostro cammino. Dobbiamo andare avanti ora nel finale di stagione essendo ancora più arrabbiati e convinti dei nostri mezzi» cerca di rilanciare Campilongo, ma il turno di domani vede affrontarsi proprio le prime 4 della classe, quindi inevitabilmente qualcuno a fine giornata potrà essere più soddisfatto di altri.

Se i gialloblu in questa stagione non hanno vinto mai uno scontro diretto (all’andata sconfitte casalinghe contro Gelbison ed Acireale, pareggio con la Cavese, al ritorno pareggio in casa della capolista a Vallo della Lucania), il tecnico campano spera di poter invertire tale trend: «avevamo preparato e disputato una buona gara contro la Gelbison, credo che si possa dire lo stesso ora per la trasferta in casa della Cavese. Affrontiamo una squadra forte che lotta per il campionato, a noi il compito di non lasciare nulla di intentato cercando di giocare a viso aperto. Poi vedremo quello che succederà, il cammino è difficile ma è nelle nostre corde fare dei risultati importanti come delle vittorie».

Attualmente la classifica vede la Gelbison in testa con 68 punti, subito dopo la Cavese a 66 (riposando poi domenica 24), Lamezia Terme a 58 (con da recuperare la gara ad Aversa), Acireale a 57 (con però 3 gare in meno rispetto alla capolista ed i 3 scontri diretti da dover affrontare, in casa contro Gelbison e Lamezia Terme, in trasferta all’ultima giornata a Cava dei Tirreni).

Domani quindi gara da dentro o fuori, contro una compagine che lo stesso Campilongo ammette sia «costruita per vincere il campionato, ora si gioca il salto di categoria con Gelbison ed Acireale. Ha giocatori importanti che possono fare la differenza, anche noi abbiamo queste qualità come dimostrato in partite precedenti a domenica. Di certo giocare a porte chiuse sarà un peccato, conosco la tifoseria di Cava avendovi allenato per diversi anni e quindi avendo un certo legame. Poteva essere una buona cornice di pubblico per un pomeriggio di bel calcio, dovremo scendere in campo per fare la nostra partita come se ci fosse la stadio pieno».

Out Sabatino e Miceli ancora fuori per infortunio, in dubbio Da Dalt, i gialloblu dovrebbero così avere la stessa impostazione delle ultime gare. «Sono più domeniche che siamo in emergenza, non c’è da piangersi addosso ma chi scenderà in campo dovrà farlo con grinta e determinazione. Finché la difesa è stata in piena formazione abbiamo concesso poco o nulla, ora dobbiamo non mollare fino alla fine» è il parere del tecnico campano.