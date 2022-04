Successo per la scuola Thai Boxing Lamezia di Giovanni Longo al “Thaiboxe Mania”, il torneo internazionale dove si affrontano le migliori scuole di Muay Thai italiane ed europee. Il torneo si è tenuto a Torino il 9 aprile, presso il Palaruffini, ed ha visto la partecipazione di atleti di alto spessore.

La città di Lamezia Terme torna a casa con importanti traguardi conquistati da: Pasquale Rubino, 60 KG per la categoria contatto pieno; Donato Antonio 70 KG, categoria contatto pieno; Scorrano Matteo 67 KG, categoria Muay Thai Light.

Ad essere insignita del riconoscimento del titolo Nazionale è stata proprio la realtà lametina, diretta dal maestro Longo. «Sono orgoglioso – dichiara il maestro Longo – per un risultato nato grazie alla costanza, allo spirito di sacrificio ed alla passione dei miei atleti. La nostra non è una semplice disciplina atletica, quanto e soprattutto una filosofia di vita che pone in contatto la nostra corporeità con il nostro equilibrio spirituale, e solo nella conoscenza di sé stessi che si può sviluppare la resistenza della prova. Il titolo conquistato segna in maniera incisiva come, se pur spesso alcune discipline siano erroneamente ricondotte alla prova individuale, siano invece, il frutto di un lavoro di team che nella dimensione trascendentale in cui siamo chiamati a proiettare l’atleta, segna punto di inizio e di arrivo. Un successo che si pone non soltanto come premio ma anche come ennesima occasione di promozione dello sport quale occasione di crescita fisica e mentale».