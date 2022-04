Torna da Cava de’ Tirreni con un punto il Lamezia Terme, autore di una gara dai due volti

CAVESE (4-2-3-1): Anatrella; Potenza, Lomasto, Viscomi, Caserta (21’st Maffei); Corigliano (31’pt Gabrieli), Romizi (9’st Aliperta); Banegas (9’st Palma), Bacio Terranico, Allegretti (33’st Kone); Foggia.

A disp: Paduano, Altobello, D’Amore, Maiorano.

All. Troise.

LAMEZIA TERME (4-3-3): Lai; Miliziano, Miceli (21’st Da Dalt), Sirignano, Amenta; Maimone, Salandria (17’st Corapi), Bezzon; Bollino (21’st Haberkon), Terranova (40’st Provazza), Umbaca (16’st Amendola).

A disp: Gentile, De Marco, Rusescu, Tipaldi

All. Campilongo.

ARBITRO: Gianquinto di Parma (assistenti Scardovi di Imola e Castellari di Bologna).

RETI:2’pt Foggia, 13’pt Terranova, 28’pt Bollino, 40’pt Allegretti (rig)

NOTE: partita a porte chiuse. Espulsi al 18’pt Potenza per fallo da ultimo uomo, 12’st Banegas per proteste in panchina, 13’st Sirignano per doppia ammonizione

Ammoniti: Romizi, Palma, Lomasto

Angoli: 4-5. Rec: 2’pt, 4’st

Torna dalla Campania con un punto il Lamezia Terme, autore di una gara dai due volti: primo tempo iniziato e finito con un gol subito, ma in mezzo due ripartenze letali e l’espulsione di un avversaio; ripresa con a trattenere il respiro data l’espulsione di Sirignano ed il nuovo stop per Miceli, con difesa da inventare ed anche padroni di casa poco lucidi sotto porta.

Un pareggio che scontenta entrambe le formazioni, con la capolista Gelbison che cade ad Acireale, e proprio la compagine siciliana date le partite da recuperare torna in corsa per il salto di categoria: Gelbison 68, Cavese 67 (una gara in più), Acireale 60 (3 gare in meno), Lamezia Terme 59 (una gara in meno) l’attuale situazione.

PRIMO TEMPO

0′ Miceli recupera in extremis e torna titolare, panchina invece rispetto al solito per Tipaldi nel Lamezia Terme.

2′ palla persa in mezzo al campo dagli ospiti, Allegretti si inserisce sulla destra, assist al centro per Foggia che fulmina Lai con padroni di casa subito in vantaggio

8′ palla lunga per Umbaca, assist al volo per Terranova che in area controlla ma manca la porta

12′ Miceli viene anticipato di un soffio a porta sguarnita sugli sviluppi di un calcio di angolo

13′ Umbaca da centrocampo apre sulla corsia destra per Bollino, al centro Terranova concretizza la ripartenza gialloblu pareggiando i conti

18′ Potenza ferma Bollino lanciato a rete in contropiede, il terzino rimedia un rosso diretto poiché ultimo uomo, con Cavese che si trova con l’uomo in meno dopo un calcio d’angolo a proprio favore

21′ Maimone si inserisce di forza in area, la difesa di casa mura la conclusione sua e successiva di Bezzon

25′ Allegretti sfrutta il vantaggio dopo un fallo subito da un compagno, punta Miliziano e cerca la porta con Lai attento a respingere

28′ apertura sulla sinistra per Umbaca, controllo e assist sulla corsa per Bollino che di prima intenzione piazza la palla sotto la traversa per il raddoppio lametino

31′ Foggia prova il tiro all’incrocio, palla sopra la traversa. Dopo lo svantaggio mister Troise riporta a 4 i difensori di ruolo inserendo Gabrieli per il centrocampista Corigliano

35′ Cavese viva con Allegretti, che manda di poco sopra la traversa servito da Romizi

37′ Umbaca dai 20 metri scalda i guantoni di Anatrella

30′ Amenta si fa sorprendere da Gabrieli che appena dentro l’area trova il contatto minimo per guadagnare un calcio di rigore. Dagli 11 metri Allegretti pareggia i conti nonostante Lai avesse indovinato l’angolo

44′ scambio tra Foggia e Banegas, diagonale troppo largo che non impensierisce Lai

SECONDO TEMPO

3′ Miliziano pesca in area Bollino il cui colpo di testa viene deviato in angolo dal portiere

5′ Allegretti e Bacio Terracino tengono in scacco la difesa gialloblu, conclusione sopra lo specchio della porta

13′ Sirignano rimedia una seconda ammonizione per un fallo sulla trequarti, pareggio degli uomini in campo tra le due squadre. Campilongo opta per Amendola in campo al posto di Umbaca, con un difensore per un attaccante, e Corapi per Salandria per dare nuove geometrie in mezzo al campo

19′ Bacio Terrancino pennella sul secondo palo per Foggia, che però centra il legno alla sinistra di Lai

21′ Miceli alza bandiera bianca, Campilongo costretto al cambio inserendo però l’appena recuperato Da Dalt (linea difensiva così rimaneggiata con Miliziano e Amendola centrali, Amenta e Da Dalt esterni), e Haberkon per Bollino cercando di dare più peso in attacco

25′ Da Dal perde palla in uscita dalla difesa, Foggia calcia a botta sicura addosso a Lai

31′ sponda per Terranova che ha il tempo di controllare ma conclude sul difensore prossimo al portiere

38′ Kone supera in velocità due avversari, palla sul dischetto per Foggia che incredibilmente non appoggia in rete con palla respinta e poi deviata in angolo

40′ Campilongo prova ad inserire Provazza per sfruttarne la velocità date le squadre ormai stanche e lunghe

44′ Maffei ci prova da fuori area ma palla facile preda di Lai

47′ punizione forte ma centrale di Corapi, il portiere respinge con i pugni e poca fortuna ha il tentativo successivo di Maimone