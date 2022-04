Vittoria all’overtime del Basketball Lamezia in casa del Belizzi

Torna dalla trasferta in casa del Belizzi con una vittoria arrivata con un minimo scarto il Basketball Lamezia, continuando così la corsa verso la testa della classifica nel girone calabro – campano di serie C Gold.

Fenici gialloblu che partono bene, e a fine primo quarto sono avanti di 7 lunghezze (14-21), andando poi al riposo lungo sul +5 (36-41).

Padroni di casa che accelerano nel terzo quarto, ritrovando contatto all’ultimo riposo (54-56), preludio del 66 pari con cui si chiude il quarto parziale.

Si va così all’overtime, combattuto canestro su canestro, dove sono i ragazzi di coach Barilla ad avere la meglio per 75-77.

Martedì alle 19.30 nuova trasferta ad Agropoli, per poi chiudere la stagione regolare sabato 23 alle 18 al Palasparti contro Salerno. In caso di 2 vittorie, e sconfitta di Trinità all’ultima giornata contro Angri, per i gialloblu sarebbe primo posto e migliore piazzamento in ottica playoff.