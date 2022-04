Servono 2 ore e 40 alla Raffaele Lamezia per far perdere l’imbattibilità stagionale alla capolista Letojanni

RAFFAELE LAMEZIA vs SAVAM COSTRUZIONI VOLLEY LETOJANNI 3–2 (25-22; 36-38; 16-25; 25-22; 15-13)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo 4, Viterbo 1, Leone 0, Citriniti 4, Iorno 15, Porfida 9, Palmeri 36, Graziano 7, Sacco (L), Paradiso 12, Chirumbolo 0. Ne: Davoli, Ricco, Lorusso e Mancuso. All: Torchia

ASD VOLLEY LETOJANNI: Battiato 9, Torre 32, Cortina 18, Balsamo 2, Genovese 10, Fasanaro 9, Bertone (Ne), Buremi 3, Chillemi (L), Giardina 1. All: Rigano

ARBITRI: Antonio Testa e Andrea Bonomo di Roma

Dopo 19 vittorie consecutive l’Asd Volley Letojanni cade, per la prima volta in questa stagione, al tie-break al termine di una battaglia durata 2 ore e 40, al cospetto di una cinica Raffaele Lamezia.

Il Letojanni, che nel giro di 48 ore ha disputato 10 set, ed è arrivata in terra calabra priva dei due liberi e con parecchi elementi acciaccati dal punto di vista fisico, ha dato fondo a tutte le proprie energie per mantenere l’imbattibilità. Rigano ha dovuto schierare Chillemi, già infortunato, nell’inedito ruolo di libero, e Genovese opposto che dopo il primo set ha accusato un fastidio muscolare e si è dovuto alternare nel ruolo con Buremi, anche lui non in perfette condizioni fisiche.

Una gara avvincente, ben giocata da entrambe le squadre, e che premia sul filo del rasoio i padroni di casa più lucidi nei momenti decisivi dell’incontro.

Il Letojanni parte bene e va in vantaggio sull’1-4 e 3-7 ma arriva il recupero del Lamezia che aggancia i letojannesi e comincia un rincorrersi a vicenda, punto su punto fino al 19 pari. Il Lamezia dosa bene gli attacchi, potenti e precisi che spiazzano gli jonici costretti a consegnarli il primo set con il punteggio di 25 – 22, con un attacco dell’incontenibile Palmeri.

È il secondo set a regalare le emozioni più forti della partita. Parte bene la squadra di casa che forza il servizio e mette in difficoltà la ricezione dei letojannesi. Palmeri e Paradiso scavano il primo solco e Rigano è costretto a chiamare il primo discrezionale. Da questo momento in poi sale in cattedra Torre, autore di una super prestazione (saranno 32 i punti a referto per l’attaccante letojannese a fine gara), che prima in battuta e poi con due attacchi dalla seconda linea aggancia il Lamezia sul 12 pari, e mister Torchia chiama il primo time-out. Le due squadre mostrano tutto il loro repertorio con attacchi e difese super e vanno a braccetto fino al 17 pari. Buremi prima e Cortina poi danno il vantaggio 17-19 ma Lamezia non demorde ed impatta con il solito Palmeri sul 20 pari. Letojanni forza ancora il servizio e con un muro di Fasanaro e un attacco out dei padroni di casa va sul 22-24 procurandosi le prime 2 di 12 set-point. Un errore in attacco e una decisione dell’arbitro consentono al Lamezia di impattare sul 24 pari. Da qui in avanti è un susseguirsi di punti fino a quando Balsamo con un ace dà la vittoria del set sul 36-38. Uno pari e si riprende.

Nel terzo set Lamezia inizialmente accusa il colpo e va subito sotto: 0-3, 1-5, 3-7 con Cortina e Torre sugli scudi. Squadra di casa che cerca di rientrare in gara, sistema la ricezione, è più presente a muro (saranno 13 i punti totali per i padroni di casa in questo fondamentale) e prova a recuperare fino al 10 pari grazie ad un diagonale vincente di Palmeri. Ma Letojanni nonostante i numerosi problemi fisici di molti suoi atleti in campo riesce ad essere efficace al servizio e staccarsi sul 15-13. Torre dalla linea dei 9 metri diventa devastante e dà il massimo vantaggio sul 15-23. Lamezia e prova a rientrare ma un errore di Iorno in battuta consegna il set al Letojanni.

Nel quarto set il Letojanni parte forte con un ace di Battiato e un errore in attacco dei locali. Letojanni difende qualche pallone in più e in attacco riescono ad essere molto più incisivi tanto che Torchia chiama a raccolta i suoi per spezzare il gioco. Ma Lamezia oggi è decisa a vendere cara la pelle e, al rientro in campo, complice pure un calo fisico degli ospiti, già provati dall’impegnativa gara di mercoledì, comincia a recuperare punti fino a raggiungere Cortina e compagni sul 9 pari. Il set scorre via sul filo dell’equilibrio e solo le giocate dei singoli possono indirizzare le sorti del set. Infatti Torre piazza l’ace del 16-18. Lamezia con un Palmeri stratosferico in attacco (saranno 36 i suoi punti alla fine dell’incontro) permette alla propria squadra di andare avanti sul 21-18 e Rigano chiama tempo. Fasanaro dal centro cerca di recuperare lo svantaggio ma Iorno con due attacchi veloci porta i suoi sul 24-20. Letojanni prova a rientrare nel set ma Lamezia chiude sul 25-22 rimandando tutto al tie-break.

Sul set finale i padroni di casa galvanizzati partono subito forti 4 – 1 e Rigano chiama il primo discrezionale ma i letojannesi molto fallosi in ricezione permettono al Lamezia di cambiare campo sull’8-3. Gli ospiti non vogliono cedere e tentano un recupero prodigioso per non perdere l’imbattibilità e cominciano a recuperare mettendo in difficoltà i calabresi e sul 10-6 Torchia chiama a raccolta i suoi. Ma Palmeri, ancora una volta, con due punti consecutivi dà il massimo vantaggio 12-7. Fasanaro prima, Cortina e ancora una volta Torre recuperano lo svantaggio sino al 12-11 e il tecnico lametino ferma il gioco per dare indicazioni ai suoi. Giardina, subentrato a Balsamo, mura Porfida per il 13-12 e nell’azione successiva libera Cortina per il 13 pari. Graziano firma il 14-13 e nell’azione successiva uno strepitoso recupero del libero Sacco unito al muro di Iorno danno il 15-13 finale e la prima amarezza al Letojanni.

Per i gialloblu in calendario ancora due partite di regular season (il 23 aprile in provincia di Catania per incontrare la A’ricchigia Gupe Volley, il 30 aprile al Palasparti contro la Mam Provenzano Partinico) ininfluenti in ottica classifica (Letojanni a 57 e Lamezia 48 sono già certe di primo e secondo posto, con Siracusa terzo a 38).

Poi ad inizio maggio inizieranno i play off, con gli incroci che vedranno abbinate le compagini del girone pugliese, a 2 giornate dal termine aperto nelle prime posizioni: in testa Bari (51) e Gioia del Colle (48) con 20 gare disputate, subito dietro Leverano (45) e Campobasso (41) che si affronteranno giorno 20 ed incroceranno nei turni successivi la capolista Bari.