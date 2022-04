SAN CALOGERO: Sgrò, Zinnà, Garcea, Maccarone, Aquiliano, Sangare, Galati, Toscano, Marasco (36’st Pisano F), Russo (13’st Grillo), Monteleone 86 (45’st Maiga).

A disp.: Calabria, Pisano A, Ouallal, Monteleone 94. Giordano.

All. Romano.

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo M, Cittadino (17’st Calidonna), Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Sisca (1’st Giudice), Scarpino, Leta (18’pt Gallo C), Ortolini.

A disp.: Vecchio, Bubba, Scardamaglia, Primerano, Perri, Nascardi.

All.: Perrone.

ARBITRO: Fedele di Reggio Calabria

RETI: 40′ e 46’pt pt Monteleone, 19’st Gallo C, 50’st Ortolini

NOTE: Espulso al 14’pt Cossu per fallo da ultimo uomo

Ammoniti: Pisano A, Colosimo, Marasco, Leta.

Angoli: 4-2. Rec: 5’pt, 5’st

Trova il pareggio all’ultimo respiro la Vigor 1919 sul campo del San Calogero, in una partita andata sui binari sbagliati già dopo un quarto d’ora con l’espulsione rimediata da Cossu. Sul finire del primo tempo Monteleone siglava la doppietta personale approfittando di una compagine biancoverde in confusione con l’uomo in meno e su un terreno di gioco poco incline al proprio stile.

Nella ripresa Carlo Gallo riaccende le speranze biancoverdi a metà tempo, con gol del 2-2 all’ultimo respiro messo a segno da Ortolini.

PRIMO TEMPO

4′ Scarpino prova la conclusione in area, Sgrò respinge con i pugni

14′ Cossu rimedia rosso diretto per fallo da ultimo uomo dopo aver atterrato Russo al limite dell’area

16′ Monteleone viene favorito da un errore dell’under Gallo, si presenta in area ma Colosimo è attento a tuffarsi e sventare la minaccia

18′ Perrone costretto a cambiare per inserire Carlo Gallo in difesa, dedicendo di richiamare in panchina Leta

23′ padroni di casa che cercano di aumentare la pressione offensiva, Russo e compagni difettano però di precisione negli ultimi 16 metri

31′ Sisca prova a calciare di prima intenzione un pallone a campanile dal limite dell’area, pallone facile preda di Sgrò

38′ Colosimo provvidenziale in anticipo su Monteleone

40′ Calomino azzarda un retropassaggio su cui si avventa Monteleone che in diagonale supera Colosimo

43′ fallo a centrocampo subito da Rizzuto su cui si scaldano gli animi, minuti di gioco fermi per qualche minuto. Dopo il parapiglia vengono ammoniti Pisano A in panchina e Colosimo in campo

46′ Monteleone ancora in rete dopo aver saltato Carlo Gallo al centro dell’area

48′ dall’altezza del dischetto di rigore Scarpino spedisce sopra la traversa un assist di Foderaro

SECONDO TEMPO

7′ il neoentrato Giudice prova a girare l’assist al limite dell’area, conclusione debolee facile preda di Sgrò

19′ su punizione di Foderaro la Vigor accorcia le distanze con il colpo di testa di Carlo Gallo

22′ Colosimo si supera su colpo di testa di Galati servito da calcio d’angolo

25′ Grillo prova il tiro in diagonale che per poco non diventa un assist per Marasco solo davanti a Colosimo

42′ Foderaro trova solo sul secondo palo Calomino che però trova la risposta in angolo di Sgrò

49′ Galati servito da Maiga prova la conclusione ma il portiere controlla la sfera subendo poi fallo. Sul rilancio successivo la palla arriva nei pressi dell’area dove Ortolini sorprende Sgrò e pareggia in extremis.

50′ il tempo di mettere il pallone a centrocampo e l’arbitro fischia la fine dell’incontro, con vivace scambio di vedute e non solo al rientro negli spogliatoi tra qualche giocatore