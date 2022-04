Viaggio in Senegal per il presidente del Lamezia Terme ed un pensiero pasquale per i profughi ucraini

Viaggio in Senegal per il presidente del Lamezia Terme, Felice Saladini, testimoniato su twitter da Mady Toure, presidente e fondatore dell’Association sportive Génération Foot, più semplicemente nota come AS Génération Foot o soltanto Génération Foot, squadra di calcio senegalese con sede a Dakar nata con i colori dal Metz e che milita nella prima divisione del campionato nazionale.

«Felice di aver conosciuto Felice Saladini, presidente del Lamezia Terme, club italiano. Abbiamo assistito insieme alla grande vittoria dei giovani del GF contro l’AS Pikine» spiega Toure postando due foto con tanto di scambio di maglia e sciarpa, oltre alla formazione titolare ed un’azione di gioco della gara vinta per 2-0.

Questa mattina, invece, il massimo dirigente gialloblu aveva legato un altro messaggio ai festeggiamenti pasquali, ricollegandosi all’impegno messo in campo per i profughi ucraini: «questa immagine per me è un simbolo. È stata scattata durante il ricongiungimento delle famiglie in fuga dall’Ucraina, in viaggio sul pullman della F.C. Lamezia Terme con i loro parenti a Milano. Per molti di noi sarà una Pasqua serena di tradizioni ritrovate, una spinta per impegnarci verso una società sempre più solidale. Buona Pasqua a tutti»