Mercoledì parte il torneo di calcio a 5 “Camminare insieme”

Si svolgerà a Lamezia Terme, nel campetto della Diocesi San Tarcisio, un torneo di calcio a 5 organizzato dal Comitato provinciale Csen Vibo Valentia e dal Comitato regionale Calabria Csen, in collaborazione con la Diocesi di Lamezia Terme, l’ufficio Pastorale del lavoro e la Caritas lametina.

Parteciperanno al torneo, denominato “Camminare insieme”, le squadre: Diocesi Lamezia Terme, Giornalisti Lamezia, Carabinieri, Ospedale Lamezia, Real Ippocrate Pou Lamezia e Paolo Procopio.

“Sarà un momento aggregativo importante – hanno sottolineato gli organizzatori – che arriva dopo un lungo periodo in cui manifestazione del genere non si sono svolte per la nota emergenza pandemica. Per questo, crediamo che ritrovarsi sarà un’occasione unica per affermare i valori dello sport e del sano agonismo, nel segno della maturità e dell’affermazione dei sani principi sportivi”.

L’inaugurazione del torneo sarà affidata al Vicario generale, della Diocesi, Giuseppe Angotti, che presiederà la cerimonia d’apertura mercoledì alle 19. Subito dopo, alle 19.30 la prima partita che aprirà ufficialmente il torneo sarà Diocesi Lamezia-Giornalisti Lamezia.