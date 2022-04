Primo di due impegni ravvicinati per il Lamezia Terme in cerca di nuove basi e certezze

Primo di due impegni ravvicinati per il Lamezia Terme, domani atteso dalla trasferta in casa del Real Aversa e domenica nuovamente al “Guido D’Ippolito” contro il Cittanova.

Ancora out Sabatino e Schimmenti per infortunio, e con Bernardi da tempo fuori dalle convocazioni per scelta tecnica, mister Campilongo porterà con sé tutti gli altri effettivi per il recupero in terra campana, poiché le squalifiche relative all’ultimo turno saranno valide da domenica.

Per tale ragione almeno domani si dovrebbe rivedere Sirignano, espulso nella gara in casa della Cavese, al centro della difesa, valutando se rischiare o meno Miceli, ancora non al meglio, con i soli Amendola e sulla carta Nallo alternative under a disposizione.

Data la situazione di classifica, con l’Acireale chiamata in meno di un mese a 10 gare per contendere fino all’ultimo il primo posto alla Gelbison, le speranze di poter lottare fino all’ultimo per la prima posizione sono uscite ridimensionate, ma in più occasioni il tecnico dei gialloblu ha rimarcato come le restanti giornate si sarebbero dovute vivere senza cali di concentrazione, cercando di migliorare l’attuale posizione anche se poi i play off di serie D non avranno un valore immediato.

Data la gestione societaria dell’annata gialloblu difficile anche prevedere se le 6 partite rimaste in calendario possano servire per tracciare profili di eventuali conferme in vista della prossima stagione, e se il presidente Saladini aveva aperto a fine dicembre una linea di credito per un’eventuale proposta di permanenza sulla panchina a mister Campilongo, attualmente manca un direttore sportivo in carica, come altre figure societarie si sono da qualche tempo allontanate.

L’imprenditore lametino in 2 anni di esperienza nel mondo del calcio lametino, prima con la Vigor Lamezia e poi con il Lamezia Terme, non ha lesinato sforzi economici ma raccogliendo poi in realtà poco in quanto a risultati sportivi, e tra inesperienza iniziale ed “interventismo esasperato” dopo difetto unanime riscontrato dall’esterno alla prima stagione in serie D dei gialloblu è stato quello di non aver dato la giusta continuità e serenità alla costruzione del nuovo progetto sportivo.

Sei gare al termine possono essere, in poco più di un mese, l’occasione di chiarire le basi sulla prossima stagione, valutando anche il nuovo bando della gestione degli impianti sportivi comunali ed eventuali risposte dalla Provincia per la riconversione dello stadio “Carlei” in via del Progresso.