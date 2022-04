Sconfitta in rimonta per il Basketball Lamezia nel recupero della trasferta di Agropoli

Sconfitta in rimonta per il Basketball Lamezia che nel recupero della trasferta di Agropoli trova uno stop che compromette i piani verso la vetta solitaria nel campionato di serie C Gold nel girone campano.

Gialloblu che però si trovano nuovamente ad avere problemi di formazione, con Sakellariou e Spasojević indisponibili per positività al Covid, e le rotazioni più ridotte faranno pagare dazio ai gialloblu nella seconda metà di gara.

Al riposo lungo, infatti, la squadra di coach Barilla andava avanti di 3 lunghezze (41-44), ma dopo un quarto Agropoli rimetteva la testa avanti (59-58), trovando poi l’allungo decisivo nell’ultimo parziale chiuso sul 75-65.

Sabato si torna in campo, chiudendo la stagione regolare al Palasparti ospitando Salerno per stabilire poi le posizioni finali e la griglia play off.